Druhý úsek metra D postaví sdružení firmy Subterra, vyjde na 30 miliard

Do zadávacího řízení se zapojili tři zájemci. Sdružení vedené společností Subterra, sdružení vedené společností PORR a sdružení vedené společností STRABAG.

Nejdražší nabídku posledně jmenované společnosti DPP neposuzoval. „Dvě nejlevnější nabídky pak DPP vyhodnocoval postupně podle předložené ceny. Hodnoticí komise měla pro své závěry k dispozici řadu expertních a právních analýz. Oba uchazeči museli v průběhu zadávacího řízení své nabídky na základě výzev DPP vysvětlit a upravit, jelikož obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nedostatky v oblasti splnění kvalifikačních předpokladů a chyby v předloženém harmonogramu stavby,“ uvádí DPP v tiskové zprávě.

Pokud by sdružení vedené PORR chyby v harmonogramu a kvalifikaci opravilo, bylo by s nejnižší cenovou nabídkou vítězem řízení. „Zatímco sdružení vedené společností Subterra v odpovědi na výzvu DPP mimořádně nízkou nabídkovou cenu vysvětlilo nebo upravilo a nedostatky v harmonogramu stavby a kvalifikaci doplnilo, sdružení vedené společností PORR výzvu na vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny v podstatě ignorovalo, opravilo jen některé chyby v harmonogramu a současně udělalo chyby nové,“ vysvětluje DPP.

Z tohoto důvodu získalo zakázku sdružení pod vedením společnosti Subterra s nabídkovou cenou bezmála 30 miliard korun.

„DPP vždy postupuje striktně podle zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s povinností péče řádného hospodáře,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Stejně tomu podle něj bylo i v tomto případě. „Za naším rozhodnutím si stojíme. Ačkoliv jsme u této zakázky očekávali, že se kolem ní svede velká bitva, některé praktiky jsou pro nás zcela nepřijatelné. Místo toho, aby probíhala férová soutěž, je vyvíjen nátlak na členy představenstva DPP, dozorčí rady DPP či Rady hl. m. Prahy, a dokonce bylo vyhrožováno e-maily pod smyšlenými jmény samotným členům hodnoticí komise. V souvislosti s tím, čemu byli členové komise i samotný podnik vystaveni, zvažujeme další právní kroky. Takové praktiky jsou nepřípustné a zcela mimo jakékoliv akceptovatelné meze,“ dodal.

Na první úsek mezi budoucími stanicemi Pankrác a Olbrachtova, který je v současnosti budován, stavba druhého úseku od Olbrachtovy na Nové Dvory však nyní navázat nemůže. Antimonopolní úřad tendr v nedávné době zrušil, a DPP tak nemůže podepsat smlouvu s dodavatelem. Proti nepravomocnému rozhodnutí podal DPP rozklad. Důvodem, proč se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) tendrem zabývá, mají být diskriminační zadávací podmínky. Rozhodnutí zatím nebylo vydáno.

Podle náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který má DPP v gesci a také předsedá jeho dozorčí radě, je tendr plně v pravomoci vedení podniku. „Po rozhodnutí představenstva DPP má dozorčí rada obdržet kompletní informaci včetně posudků. Lze očekávat, že po odvolání neúspěšných uchazečů bude o zakázce rozhodovat ÚOHS, jakožto zákonem určený nestranný arbitr. Pokud by i poté zůstal jakýkoliv stín pochybnosti, budu požadovat audit celé zakázky,“ uvedl.

V minulosti stavbu řešil i Nejvyšší správní soud, který zamítl kasační stížnost Pankrácké společnosti.

Cílem budování modré linky metra D je odlehčit dopravě v jižní části Prahy. Stavba prvního úseku začala 21. dubna 2022. Práce na prvním úseku metra D budou trvat zhruba do přelomu let 2025 a 2026. Stavbu provádějí společnosti Hochtief, Subterra a Strabag. Jako poslední vznikne třetí úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice.