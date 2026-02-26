Dopravní podnik (DPP) ve druhé polovině ledna 2026 vypsal veřejnou zakázku na zhotovitele opravy mostu Hůrka – Lužiny. „Předpokládané náklady na opravu mostu činí 120 milionů korun bez DPH,“ uvedl Daniel Šabík, mluvčí DPP.
Most po přibližně 31 letech provozu potřebuje obnovu. „To se bude týkat zejména poškozených svarů nosné konstrukce, pláště tubusu včetně výměny oken a těsnění, opravy protikorozní ochrany nosné konstrukce, opláštění a mostních ložisek,“ shrnul Šabík.
Dále dělníci vymění poškozené panely hlukové izolace a doplní chybějící izolace či opraví příčné svody odvodnění v mostu. Záměr počítá též s tím, že dojde k celoplošné sanaci povrchů opěr a pilířů. A to včetně ramp na obou stranách mostu. „Plánované opravy vycházejí z pravidelných mostních prohlídek, které DPP provádí v souladu s platnými normami,“ řekl Šabík.
DPP má výsledky i z několika diagnostických průzkumů a z výsledků zátěžové zkoušky, která na mostě proběhla na podzim roku 2022. Testy se uskutečnily ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT a Fakultou stavební ČVUT v Praze. Na základě těchto kontrol a průzkumů poté experti stanovili nezbytná technická opatření k zajištění dlouhodobého bezpečného provozu mostního objektu.
Minimální omezení
Dobrou zprávu pro cestující představuje, že zásah by neměl výrazně omezit provoz na lince spojující střed hlavního města se sídlištním komplexem Jihozápadního města s desítkami tisíc obyvatel.
Přehlédnout bezpochyby nepůjde lešení, jež se objeví vně konstrukce tubusu. Stavební práce podle předpokladu proběhnou za provozu, případně v rámci nočních provozních výluk. Proto jsou plánovány na období přibližně necelých dvou let.
Zahájení samotných prací podle představitelů DPP závisí na dokončení veřejné zakázky a výběru zhotovitele. V ideálním případě začne během letošních letních prázdnin.
Tímto úsekem trasy metra B první pasažéři projeli na podzim 1994. Mostní konstrukci tvoří spojitý nosník o devíti polích. Konstrukčně je most plnostěnný svařovaný ocelový trám. Pilíře mostu jsou železobetonové, založené na pilotových základech. Opláštění je celosvařované z povětrnosti odolné oceli atmofix s prosklenými boky.
Omezením v metru se cestující ale v příštích týdnech nevyhnou. Modernizovat se totiž budou i stanice metra. Uzavírka se letos podle předpokladů dotkne stanice Hradčanská na trase A. Ta by se měla opravovat po dobu asi jedenácti měsíců.
Letos dělníci také dokončí stropní desku nad stanicí Florenc. Na jaře a na podzim je plánována výměna dřevěných pražců za betonové na lince C v úsecích Budějovická-Kačerov a Pražského povstání-Pankrác. Podle předpokladu letos také dopravce vypíše veřejnou zakázku na zhotovení bezbariérového zpřístupnění stanice Rajská Zahrada na lince B a Strašnická na lince A.
Přibližně třetí týden vlaky metra pouze projíždějí stanicí Flora na lince A. „Z eskalátorového tunelu už zmizely staré sovětské jezdící schody, pracuje se také ve vestibulu,“ popsal DPP aktuální postup prací.
Součástí rekonstrukce je také výměna desítek kilometrů kabelových rozvodů slaboproudu i silnoproudu, vzduchotechniky, osvětlení za moderní LED technologie, kamenných obkladů stěn a rekonstrukce elektrorozvodny.
„Lhůtu uzavření stanice zatím předpokládáme stejně jako v případě stanice Jiřího z Poděbrad, tedy deset měsíců. Během této doby budou vlaky stanicí pouze projíždět sníženou rychlostí,“ uvedl Jaroslav Kristen, technický ředitel DPP–Metro.
V březnu by měla začít po obnově sloužit pasažérům stanice Českomoravská na lince B. Stát by se tak mělo ještě před zahájením mistrovství světa v krasobruslení, plánovaném na třetí březnový týden do O2 areny. Stanice měla být otevřena už koncem minulého roku, ale během prací se objevily komplikace.
Na Českomoravské mimo jiné dosloužily staré eskalátory. Ty nové jsou odolnější. Zvládat tak mají lépe zástupy návštěvníků sportovních a kulturních akcí, pořádaných právě v O2 aréně. Jsou zároveň bezpečnější a nabízejí ekonomičtější provoz. Úsporám pomůže rovněž modernizace osvětlení.