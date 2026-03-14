Ozbrojení policisté při výcviku překvapili zloděje, strachy mu povolil svěrač

  14:08,  aktualizováno  14:08
Špatné místo a čas si pro třídění svého lupu vybral třiačtyřicetiletý muž v Kladně. V areálu Poldi totiž zrovna cvičila po zuby ozbrojená specializovaná jednotka městské policie. Muž se tak vyděsil, že ztratil kontrolu nad vyprazdňováním.
Plně ozbrojená jednotka městské policie v Kladně překvapila zloděje. | foto: MP Kladno

Nová speciální jednotka městské policie v areálu cvičila v plné taktické výzbroji včetně dlouhých zbraní první březnový čtvrtek dopoledne. Náhle strážníci z jedné z vedlejších hal, které jsou mimo provoz a nikdo by tam tedy neměl být, zaslechli hluk.

„Instruktor rozhodl, že v rámci cvičení tým situaci prověří a strážníci se takticky rozdělili na dvě skupiny. Jedna z nich zjistila v hale neznámého muže, který k ní stál čelem zády,“ vylíčila mluvčí městské policie Zuzana Hokrová.

Jelikož se hlídka městské policie nedávno v podobné situaci setkala s mužem, který na ni vytasil velký kuchyňský nůž, jeden ze strážníků vyzval muže jména zákona, aby se otočil.

„To muž uposlechl a při pohledu na jednotku před sebou se u něj dostavila dehonestující fyziologická reakce. Strážníci si přitom ihned všimli, že v pravém rukávu má zastrčený dlouhý předmět, který částečně svíral v dlani, hlídka ho okamžitě vyzvala, aby zbraň položil na zem,“ doplnila mluvčí.

Ukázalo se, že se jednalo o zhruba 30 cm dlouhý pilník zakončený ostrým hrotem. Kromě pilníku měl u sebe ještě nůž s lámací čepelí, nůžky a dále batoh plný kabelů.

„Jednotka na místo přivolala kolegy, kteří byli právě v běžné směně, a ti si muže převzali k dalším úkonům. Z opisu evidence přestupků vyplynulo, že podezřelý si s dodržováním zákona hlavu příliš neláme a zřejmě ho tak poprvé dostihla spravedlnost v plné síle,“ doplnila mluvčí.

