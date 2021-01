Praha 3 má vlastní rezervační systém na očkování. Domluvila se s nemocnicí

„Milí sousedé, celostátní registrační systém aktuálně nepřiděluje termíny pro očkování a máme řadu hlášení, že na celostátní registrační linku 1221 se nelze dovolat,“ konstatovala Praha 3 na sociální síti, kde vzápětí oznámila, že pro své občany domluvila očkování ve Fakultní nemocnici Vinohrady.

„Vyjednali jsme možnost očkování v příštím týdnu bez registrace ve zmíněném celostátním registračním systému. Občané Prahy 3 se k tomuto očkování mohou zdarma objednat na konkrétní termín prostřednictvím bezplatné zelené linky,“ informovala dále městská část.

Během tří minut byla registrace vyřízená

Ta však upozornila, že současná nabídka platí pro občany starší osmdesáti let: „Pokud patříte do této skupiny či někoho takového máte ve svém sousedství, prosím odkažte jej na uvedené telefonní číslo. Pokusíme se maximálně vyjít vstříc.“

Alternativní možnost registrace si pochvaluje obyvatelka Žižkova, jejíž jméno redakce zná - ta pomáhala s přihlášením k očkování své staré matce. „Odpoledne jsme zavolali a během tří minut byla registrace vyřízená,“ shrnuje rychlé vyřízení.



Celoplošný systém čelil zahlcení

V Česku se v pátek v osm ráno spustil rezervační systém očkování proti koronaviru. Ten je v první fázi určen seniorům nad 80 let. Zhruba po hodině od spuštění systém hlásil, že kapacita je vyčerpaná. Svůj termín dostaly tři tisíce lidí. Ministerstvo ujistilo, že lidé nad 80 let se mohou registrovat kdykoliv, aniž by přišli o svoji prioritu, zatím ale bez výběru termínu.



Systém zpočátku čelil zahlcení. Podle dat Chytré karantény se během první hodiny registrovalo 44 tisíc lidí, rezervaci dostalo 2 000 z nich. „Jen co přijdou nové vakcíny budou otevřená i další nová místa pro registraci na očkování,“ uvedl dopoledne Twitter Chytré karantény.



Po půl jedenácté už hlásil, že do systému se registrovalo 63 tisíc lidí, odesláno bylo 242 732 SMS s kódem pro vstup do rezervačního systému. O půl hodiny později dostalo svůj termín očkování 3 tisíce lidí, 65 tisíc lidí na svůj termín čekalo. Ministr zdravotnictví v průběhu dne upřesnil, že se registrovalo asi 78 tisíc lidí.