Medvěd na Konopišti chodí v kruzích. Je frustrovaný, tvrdí ochránci zvířat

Medvěd Jirka žije v hradním příkopu na zámku Konopiště na Benešovsku už jedenáct let. Obránci zvířat nedávno zveřejnili video, na němž medvěd chodí z jednoho bodu do druhého stále dokola. Organizace to považuje za týrání a založila petici za rozšíření výběhu. Vedení zámku naopak tvrdí, že medvědovi nic nechybí.