Mariánské náměstí dostane novou podobu: dlažbu, lavičky, kašnu a mlhoviště

Parkoviště tam magistrát zrušil už před rokem a místo aut se před budovou Nové radnice objevily květináče, židle a stolky.

„Mariánské náměstí je symbolem a výkladní skříní Prahy i magistrátu. Proto jsme rádi, že se do jeho úprav město pustilo s vervou,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR). Ten už loni vybral autora nové podoby, a to architektonické studio Xtopix.



Podle náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (Spojené síly pro Prahu / TOP 09) má nyní město hotovou studii a začne připravovat dokumentaci ke stavebnímu povolení. Práce by mohly začít na přelomu roku 2022 a 2023. Náklady zatím nejsou jasné. Podle vedení města vyplyne přesnější odhad až z dalších fází příprav.

Náměstí dostane především novou dlažbu, která bude tvořit jednolitou plochu. Zmizí tak například současné obrubníky, jež vymezovaly parkovací místa. V severní části plochy přibudou tři javory, lavičky, stolky, kašna a také vodní trysky, které mají náměstí v létě ochlazovat.



„Náměstí je místem archeologických nalezišť a umístit zde více stromů je nereálné. Právě proto bude ochlazování prostoru řešeno pomocí vody, tedy umístěním kašny a mlhoviště,“ dodává Hlaváček s tím, že na nové podobě pracoval tým složený nejen z architektů, ale také dopravních inženýrů nebo vodohospodářů.

Jižní část rynku má fungovat jako prostor pro pořádání kulturních akcí nebo výstav. „Mohl by tam stát také infostánek nebo dočasné umělecké vstupy,“ říká architekt a autor studie Pavel Buryška z ateliéru Xtopix. „V místě původního historického placu je viditelná terénní hrana, kterou zvýrazníme speciální dlažbou,“ dodává architekt.

Upravená doprava

Spolu s rekonstrukcí dojde také k úpravě dopravního režimu na náměstí. Právě doprava byla v uplynulém roce častým bodem sporů mezi magistrátem a Prahou 1, která si přála náměstí průjezdnější pro automobily. Nakonec město zvolilo i díky různým testovacím opatřením kompromis. Auta budou moci skrz náměstí nově jezdit jen od Husovy ulice kolem Klementina a pak kolem západního rohu budovy městské knihovny. Před jejím hlavním vchodem naopak doprava zcela zmizí.

„Část před městskou knihovnou bude součástí klidového prostoru a zůstane průjezdná jen pro autobus MHD,“ uvádí náměstek Hlaváček.

K omezení automobilů před knihovnou Praha sáhla proto, aby se celý prostor spojil v jeden celek. „Městská knihovna se tím více dostane do centra dění na náměstí, jelikož bude jako hlavní kurátor organizovat aktivity, jež se tam budou odehrávat,“ doplňuje architekt Buryška.

Podle Adama Scheinherra (Praha sobě), náměstka primátora pro dopravu, zůstane zachována dopravní obslužnost institucí sídlících na náměstí. „Návrh ale mění dopravní využití západní části ulice Platnéřská tak, že Mariánské náměstí zůstává oběma tranzitními směry nedotčeno,“ dodává Scheinherr.

S navrženým dopravním řešením souhlasí i radnice Prahy 1. „Nový návrh, jak by mělo náměstí vypadat, vychází z potřeb a přání občanů,“ potvrzuje starosta Prahy 1 Petr Hejma (My, co tady žijeme / STAN).

Koryto se stane galerií

Vedle Mariánského náměstí se dočkají proměny i některé okolní ulice. Především ulice Platnéřská, jejíž rekonstrukce by měla celý projekt zahájit. Vedení města chce vyřešit hlavně koryto pod úrovní vozovky, které je nyní velmi zanedbané.

„To koryto bohužel funguje trochu jako takový velký veřejný záchod. Naším cílem je, aby se stalo místem, kterým se lidé nebojí projít,“ říká Boháč.

Koryto by nakonec mělo být výrazně širší a poslouží jako výstavní prostor pro Galerii hlavního města Prahy, jež do něj může umisťovat například plastiky a jiná díla. Zmizí také dnešní červené zábradlí, které nahradí decentnější prvky. Upravit se má také náměstí Franze Kafky nebo Kaprova ulice, kde by v budoucnu mohlo být stromořadí.