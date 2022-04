Půček, který zabíjel v autě pod vlivem, dostal další trest. Za drogy

Obžalovaný Půček se u soudu k držení kokainu doznal a prohlásil svou vinu.

„S ohledem na již podstoupenou dobrovolnou léčbu a s přihlédnutím ke všem přitěžujícím a polehčujícím okolnostem a specifiku případu mu byl uložen trest odnětí svobody na 2,5 roku, který byl podmíněně odložen na maximální zkušební dobu 5 let a dále mu byl uložen trest propadnutí věci (zbytku návykové látky po provedeném zkoumání),“ sdělil na dotaz iDNES.cz soudce Martin Fila z Obvodního soudu pro Prahu 5, který případ řešil.

Doplnil, že se státní zástupce i obžalovaný vzdali práva na odvolání a rozsudek tak dnes nabyl právní moci.

Půček má s návykovými látkami problémy opakovaně. Dne 5. srpna 2014 jel časně ráno z oslavy svých narozenin. Za volant usedl, přestože byl opilý.

Poblíž autobusové zastávky na smíchovském náměstí Kinských ztratil kontrolu nad svým BMW, vjel na chodník a srazil dívku, která tady cestou na brigádu čekala na autobus. Studentka zraněním podlehla.

„Pil jsem alkohol. Sednul jsem do auta, myslel jsem si, že to odřídím, že to zvládnu. Byl jsem blbec hloupej, měl jsem si vzít taxíka, nebo jít pěšky. Měl jsem mikrospánek, pak jsem ucítil náraz. Přišel za mnou člověk, že tam leží někdo mrtvý nebo zraněný, zpanikařil jsem,“ tvrdil později.

5. srpna 2014

Po nehodě hledal svého psa, kterého měl v autě. Když zvíře našel, utekl. Policii se přihlásil po více než dvanácti hodinách. To už byl střízlivý.

U soudu mu tehdy výrazně přitížily řidičské prohřešky z minulosti a také to, že se činu dopustil v podmínce. Soud první instance potrestal Půčka v březnu 2015 sedmi lety vězení a osmiletým zákazem řízení. Nadřízený soud však později trest změnil. Jeden z Půčkových předchozích deliktů byl totiž amnestován a další zastaven.

Odvolací soud obžalovanému zkrátil délku pobytu za mřížemi na šest let. Naopak mu zpřísnil zákaz řízení na maximum, tedy na deset let.

„Obžalovaný nebyl ve stavu, aby mohl bezpečně ovládat vozidlo. Pravidla byla tehdy porušena tím nejhrubším způsobem, byl tu alkohol i vysoká rychlost. Kdybychom mohli uložit trest zákazu řízení na doživotí, pak to uložíme. Obžalovaný za volant nepatří,“ zdůvodnil rozhodnutí soudce Tomáš Stuchlík.

Půček si poté odpykával trest v kynšperské věznici a opakovaně žádal sokolovský soud o podmíněné propuštění s tím, že se už polepšil.

4. dubna 2018

„Tři a půl roku téměř denně na to myslím. Žít s pocitem, že jsem vzal život, je pro mě ten největší trest. Nejsem robot, nejsem opice a vzalo mě to za srdce. Podělal jsem to. Chci žít jinak, věnovat se hlavně svojí rodině, fotbalu, práci. Chci být dobrý člověk. Prosím o druhou šanci,“ tvrdil v dubnu 2018.

Z věznice byl nakonec předčasně propuštěn až v roce 2020 a zbytek trestu v délce několika měsíců si odpykal v domácím vězení.