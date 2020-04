V opilosti zabíjel autem. Zbytek trestu si odsedí doma, rozhodl soud

Co řekl Půček o nehodě: „Pil jsem alkohol. Sednul jsem do auta, myslel jsem si, že to odřídím, že to zvládnu. Byl jsem blbec hloupej, měl jsem si vzít taxíka, nebo jít pěšky. Měl jsem mikrospánek, pak jsem ucítil náraz. Přišel za mnou člověk, že tam leží někdo mrtvý nebo zraněný, zpanikařil jsem.“ „Tři a půl roku téměř denně na to myslím. Žít s pocitem, že jsem vzal život, je pro mě ten největší trest. Nejsem robot, nejsem opice a vzalo mě to za srdce. Podělal jsem to. Chci žít jinak, věnovat se hlavně svojí rodině, fotbalu, práci. Chci být dobrý člověk. Prosím o druhou šanci.“ část vyjádření odsouzeného na veřejném zasedání v dubnu 2018, kde soud posuzoval jeho žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu