Lidé kritizují stolky uprostřed náměstí, umělecká instalace jim připomíná lešení

„Nelíbí se nám to, je to nehostinné. Nikdy jsme tady nikoho sedět neviděli. Je to nevyužívané. A tohle lešení je prý umělecké dílo,“ stěžoval si seniorský pár reportérovi iDNES.cz.



Nespokojenost s proměnou kruhového objezdu vyjádřil i neznámý vandal, který nově instalované květináče u stolků pomaloval hanlivým symboly. „Mluvili jsme s dalšími lidmi a všichni si z té instalace dělali spíš legraci,“ dodali místní.

Reakce lidí zaskočila i autory projektu. „Překvapila nás panika, která kolem toho zavládla. Nejedná se o projekt trvalého charakteru, takže šlo o to, abychom to vyzkoušeli,“ řekl iDNES.cz mluvčí Institutu plánování a rozvoje hlavní města Prahy (IPR) Marek Vácha.

Za hlavní nedostatek nového sezení označil chybějící zastínění stolků s židlemi. „Projekt se měl instalovat na jaře, ale kvůli koronaviru se datum posunulo na srpen. V době zahájení provozu bylo asi 34 stupňů Celsia, takže jsme čekali vlnu diskutujících,“ přiznal mluvčí IPR.

Instalaci odstraní do konce září

Hlavní snahou autorů bylo podle Váchy nenásilně nabídnout místo, kde si lidé budou moci přečíst knihu nebo třeba poobědvat.

„Původní plán počítal s odstraněním umělecké instalace do konce září, v tomto případě však uvidíme, zda to nebude dříve, protože nevole veřejnosti je v tomto místě větší.“

Projekt jako takový však bude v Praze pokračovat. „Některé městské části už o něj projevily zájem. Zrovna na Malvazinkách to bylo trochu nešťastné, ale neděláme si z toho hlavu, je to testovací provoz a o nic velkého nejde,“ dodal mluvčí.

Podobné stolky a židličky se naopak pozitivní odezvy dočkaly u lidí na Vinohradech, kde jim patří vnitřek kruhového objezdu v Americké ulici.