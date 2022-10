Nezávislost městských firem může oslabit, Piráti chtějí větší slovo rady

Radní, jejichž mandáty mohou skončit za několik dní na ustavujícím zasedání pražského zastupitelstva ve čtvrtek 3. listopadu, předložili na poslední zasedání desítky tisků, které mohou významně změnit tvář hlavního města a zkomplikovat tak vládu jejich nástupcům vzešlým ze zářijových komunálních voleb.

Radní pro transparentnost Adam Zábranský (Piráti) v pátek neočekávaně dodatečně přihlásil na pondělní zasedání dva materiály významně zasahující do rozhodování a fungování všech městských akciových společností. A to přesto, že obsažené návrhy na zásadní úpravy jejich stanov neprošly řádným projednáním magistrátních odborů a firmy k nim v minulosti předložily více než 250 právních a faktických připomínek.

Redakce iDNES.cz o víkendu požádala radního Zábranského o komentář, na jeho vyjádření však stále čeká.

„Počínání radního pro transparentnost Adama Zábranského je exemplární příklad pokrytectví. Materiály, které neočekávaně a dodatečně přihlásil na poslední radu před ustavujícím zastupitelstvem, významně zasáhnou do rozhodování a fungování všech městských akciových společností, a to přesto, že obsažené návrhy neprošly řádným projednáním magistrátních odborů a pan radní ani nevyrovnal 250 právních a faktických připomínek, které k tomu firmy v minulosti předložily,“ řekla iDNES.cz zastupitelka a starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS).

Podle ní Zábranský sáhl k postupu, který dříve sám označoval za netransparentní a neetický, a takový materiál by měla schvalovat až nově zvolená rada.

Povinnosti pro firmy, pravomoci pro politiky

Tisk s číslem R 43804 navrhuje změny stanov městských akciových společností s významným posílením pravomocí Rady hlavního města vůči orgánům společností. Mimo jiné zřizuje nové poradní výbory, které by měly být nad rámec zákona informovány o detailech hospodaření, veřejných zakázkách, ale například i o odměňování členů jednotlivých orgánů.

Těm naopak ukládá další povinnosti, které zákon nezná a zasahuje do jejich vyhrazených pravomocí při obchodním řízení jim svěřených firem. Navrhované změny by tak umožnily větší politické zásahy do obchodního rozhodování společností. Zároveň narážejí na skutečnost, že představenstva jsou na politicích ze zákona nezávislá.

Návrh dále zavádí povinnost zveřejňovat detailní údaje z pracovních smluv vrcholového vedení firem, což soudy v minulosti opakovaně odmítly jako nepřípustné zásahy do osobních práv manažerů a jejich nároku na ochranu osobních údajů.

Samotný dokument nicméně připouští vnitřní rozpor. „Vzhledem k nejistotě, zda zveřejňování dat o přijatých fakturách a o zadaných zakázkách nezasahuje do obchodního vedení společnosti, je usnesení předkládáno formou výzvy představenstvům městských společností a nikoliv formou pokynu,“ píše se v textu.

Porušení obchodního tajemství

Druhý návrh radního Zábranského pod číslem R 46042 požaduje po společnostech obchodujících s městem kompletní zveřejňování dodavatelských faktur a údajů z nich formou takzvaných otevřených dat, což naráží na platné dodavatelské smlouvy. V nich jsou detaily a přílohy obchodním tajemstvím dodavatelů a jejich zveřejnění by dodavatele magistrátních firem významně poškodilo proti konkurenci na trhu.

Podle Zábranského návrhu je „zveřejňování dat o přijatých fakturách klíčové pro zvýšení průhlednosti hospodaření městských společností. Jedině z těchto dat lze zjistit, jakým dodavatelům reálně městské společnosti platí peníze a v jaké výši.“

Pokud by k požadovanému došlo u stávajících smluv bez souhlasu dodavatelů, nelze vyloučit žaloby vůči městským akciovým společnostem, které by tak učinily. Požadavek na stejný rozsah údajů u veřejných zakázek uvedený v návrhu je potom duplicitním k postupu, kdy všechny městské společnosti údaje zveřejňují na státem podporovaných platformách v tzv. Profilech zadavatele. Text do zdůvodňuje slovy tím, že duplicita „umožní vytvářet datové analýzy, které pomohou lépe vyhodnocovat nákupní politiku společnosti.“