Lysá nad Labem chtěla vydělat prodejem bytů, soud nařídil referendum

Opoziční zastupitelé a část veřejnosti zamýšlený prodej v této době a za těchto podmínek odmítají. Zastupitelstvo nicméně v létě záměr posvětilo a odmítlo návrh opozice, aby se k němu konalo referendum.

Jenže opozice se obrátila na Krajský soud v Praze, který městu nařídil hlasování uspořádat.

„Místní referendum se bude konat současně s volbami do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020,“ uvedl v rozsudku předseda senátu soudu Tomáš Kocourek.



Podle něho byl splněn formální požadavek, když petici požadující konání referenda podepsalo kolem dvou tisíc lidí, tedy podstatně více než 20 procent oprávněných voličů.

Podle starosty Karla Otavy (ČSSD) jde o byty, které město Lysá nad Labem získalo před zhruba 22 roky v Milovicích od státu po odsunu sovětské armády. Na jejich rekonstrukci tehdy čerpalo dotace.

„Byty byly zrekonstruovány a lidé se tam nastěhovali s tím, že si je budou moci po dvaceti letech odkoupit,“ vysvětluje starosta.

Utržených zhruba 500 milionů hodlá radnice investovat z 60 procent do bytové výstavby přímo v Lysé nad Labem, do sportovní haly a další infrastruktury.

„Pokud z prodeje sejde a na tyto investice nebudeme mít peníze, museli bychom si vzít úvěr,“ varuje starosta Otava.

Nájem jen 68 korun za metr

Opoziční zastupitel a zmocněnec přípravného výboru referenda Karel Marek z uskupení Lysá nás spojuje ale MF DNES řekl, že by se tak město v současné nastupující ekonomické krizi zbavilo majetku, který generuje pravidelný čistý zisk z nájmu kolem 10 milionů korun ročně.

Celkem má Lysá v Milovicích 350 bytových jednotek za asi 600 milionů korun.

„Je pravda, že prodejem jednorázově získáme velké peníze. Ty však dle plánů koalice mají být utraceny za investice, které městu nebudou přinášet žádný pravidelný zisk,“ míní Marek. Kritizuje i skutečnost, že město přijde o byty pro mladé rodiny či sociálně slabé.

Navíc v situaci, kdy by mohlo nájem a tím také svůj zisk zvyšovat. Většina nájemníků milovických bytů platí 68 korun za metr čtvereční, tržní nájem se přitom v lokalitě pohybuje kolem 200 korun. Podle vedení města by však nájem mohl růst jen v případě, že by se byty zrekonstruovaly. Po 20 letech totiž nejsou zrovna v dobré kondici. A další investice do bytů mimo své město už radnice v Lysé nechce.

Opozice to však vidí opačně. „Po rekonstrukci se zvýší hodnota bytů a město by je prodalo mnohem výhodněji. Případně lze zvýšit nájemné o 40 procent a stále by to zůstalo velmi výhodné bydlení. Po rekonstrukci by odpadly i náklady na údržbu, roční zisk pro město by stoupl na 20 milionů korun,“ říká Marek.

Podle starosty Otavy město může jednotky prodávat jen za odhadní ceny. „I tak je to velmi výhodná koupě. Máme zpracované odhady, kdy jeden byt vychází na 1,5 až 2 miliony korun podle velikosti a kvality, za tuto cenu v této oblasti normální byt nekoupíte,“ uvedl Otava.



Marek ale připomíná, že podle průzkumu opozice by drtivá většina současných nájemníků neměla na odkup peníze, starší lidé nezískají ani hypotéku. „Jsou to lidé, kteří dají dohromady možná půl milionu, ale určitě ne dva miliony,“ vysvětluje Marek.

Starosta Otava nicméně oponuje, že město nájemníkům, kteří na odkup nemají, umožní založení družstva, které by na odkup snáze získalo úvěr.

Jak to s prodejem nakonec bude, ale rozhodnou voliči. „Přijít musí alespoň 35 procent oprávněných voličů a více než 50 procent z nich musí hlasovat pro jednu z možností,“ vysvětluje Otava.



K minulým krajským volbám ovšem přišlo v Lysé jen asi 34 procent voličů. Lidé budou odpovídat na otázku: „Souhlasíte s tím, aby byty v Milovicích ve vlastnictví města Lysá nad Labem zůstaly i nadále majetkem města a nebyly prodány?“