Vykrádali hasičské zbrojnice, hydraulickými nůžkami pak páčili trezor

Dva cizince ve věku 44 a 54 let policie zadržela počátkem letošního března. „Členové zásahové jednotky ‚překvapili‘ cizince v autě v Praze, a to poté, co se přesouvali ze Zlínska, kde v rodinném domě odcizili šperky za více jak tři sta tisíc korun, které měli uschované v autě,“ sdělila policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Podle ní se středočeští kriminalisté začali jejich trestnou činností zabývat již počátkem dubna loňského roku, kdy došlo k sérii vloupání do hasičských zbrojnic – dvou berounských ve středních Čechách a jedné pražské.

„Pachatelé, kteří se do těchto objektů vloupali, byli maskovaní a zpravidla si odnesli nářadí potřebné k vyprošťovacím pracím při dopravních nehodách,“ uvedla mluvčí.

V průběhu dalších měsíců muži vykradli dva bankomaty. Při činu použili hydraulické nůžky, které odcizili ve dříve vyloupených zbrojnicích.

„Jak krajští kriminalisté zjistili, měla tato dvojice na svědomí také vloupání do pěti rodinných domů, kde byly předmětem jejich zájmu především peníze, drahé šperky, značkové luxusní oblečení, kabelky či hodinky,“ řekla Suchánková.

Podle ní z jednoho rodinného domu ukradli i trezor, který převezli autem do Klánovického lesa, kde ho s pomocí odcizených hydraulických nůžek otevřeli. „Vzali z něho věci milionových hodnot,“ dodala mluvčí.

„Krajští kriminalisté měli práci o to složitější, že dvojice za sebou nezanechávala mnoho stop a po ‚úspěšných‘ krádežích odjížděla vždy zpět do zahraničí,“ sdělila mluvčí s tím, že celkem policie cizince obvinila v deseti případech: pět vloupání do rodinných domů ve středních Čechách, Zlínském kraji a Vysočině, tři vloupání do hasičských zbrojnic a 2 vykradené bankomaty. Jsou stíháni vazebně.