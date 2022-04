Radnice Prahy 12 obnovuje mokřady a sází aleje, naopak omezila pesticidy

Změny způsobu hospodaření městská část dosáhla tak, že vypověděla staré pachtovní neboli nájemní smlouvy na svých patnácti hektarech polností na jihu metropole. Ty nové uzavřela s podmínkou, že nový pachtovník bude hospodařit ekologicky a v souladu s přírodou.

„Konvenční hospodaření vedlo k poklesu obsahu humusu v půdě, vysychání a erozi. Půda byla tak ztvrdlá, že nešla ukopnout motykou,“ vysvětluje místostarostka Prahy 12 Eva Tylová (Piráti), co bylo na začátku většího zájmu městské části o opatření v krajině.

Šetrné zemědělství

Vedení Prahy 12 se rozhodlo na svých pozemcích změnit konvenční hospodaření na způsob více šetrný k přírodě. „Proto jsme některé pozemky pronajali novým pachtýřům a na některých sami hospodaříme společně s občany a žáky škol. Vysadili jsme biokoridor a sad, o který se nyní stará ZŠ Na Beránku. Vyseli jsme louky, kolem cest jsme založili aleje. Součástí projektu je i záchrana památného dubu a mokřadu. V letošním roce zatravníme další pozemek u mokřadu a vysázíme na něj vrbiny,“ říká místostarostka.

Jedním ze zemědělců, kteří se nově snaží na pozemcích městské části hospodařit šetrně k přírodě, je i David Ježek, který působí v oboru IT. V Praze 12 obstarává hlavně pole v blízkosti letiště Točná. Zatím má pronajatých 2,5 hektaru – to je plocha, která přibližně odpovídá 3,5 fotbalového hřiště. Celá oblast však není v majetku městské části. „Na podzim 2019 jsem zasel na 3 tisících metrech čtverečních květnatou louku. Začal jsem sázet stromy a chovat včely,“ říká Ježek a doplňuje, že loni také zahájil pěstování bylinek a letos by chtěl tuto činnost rozšířit a bylinky nabízet k prodeji.

„Vysypat, usušit a prodat. Mám také brigády pro veřejnost a různé akce, jako je samosběr nebo hrabání louky,“ dodává farmář. Připomíná, že místo chemického hubení hrabošů instaloval speciální bidélka, která lákají dravce. Těch je v okolí podle Ježka dostatek. Zemědělec letos rozšiřuje své hospodaření o dalších devět tisíc metrů čtverečních, které jsou již v uvedených hektarech započteny.

Nový biokoridor

Další pozemek na okraji Cholupic byl takzvaně propachtován na pěstování sena a pícnin. Nájem získala místní firma, která chová koně a díky novým plochám má pro ně krmivo. Na pozemcích je také zužitkován hnůj ze stájí nájemce.

Po obvodu pozemku byl vysazen 300 metrů dlouhý a 8 metrů široký biokoridor. Jeho výsadbu koordinoval Pavel Jeřábek z Hnutí Brontosaurus. Při výsadbě pomáhali žáci ze zahradnického učiliště pro děti s více vadami v Komořanech.

Radnice městské části se také snažila vyřešit problém s pozemky nad Točnou. Během přívalových dešťů voda s bahnem zaplavovala Branišovskou ulici. Do budoucna by mělo opakování problému zabránit 300 již vysazených ovocných stromů.

Osm alejí

Městská část v rámci svých projektů pro přírodu také vysadila celkem osm alejí, které mají podle místostarostky Tylové dávat stín a ovoce. Na polní cestě z Cholupic k letišti Točná budou nové stromy plnit funkci větrolamu.

Mezi snahy Prahy 12 patří také boj se suchem. S ním přímo souvisí zlepšení zadržování vody v krajině. „Mokřad v ulici K Dýmači začal vysychat. Abychom to zastavili, byla spodní hladina vody zvýšena nastavením hrázek v odtokové strouze,“ dodává místostarostka Tylová.

Podoba dalších opatření Prahy 12 bude také vycházet z odborné studie, kterou zpracoval Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP). Partnerem projektu je Česká zemědělská univerzita v Praze a její fakulta životního prostředí.