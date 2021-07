Na Slapech narazila loď do skály. Pro zraněnou ženu letěl vrtulník

12:48, aktualizováno 12:53

Vrtulník letecké záchranné služby vzlétl k nehodě plavidla na Slapské přehradě. Do pražské nemocnice transportoval zraněnou ženu. Při nehodě se zranili ještě dva muži, které převezli záchranáři pozemní cestou do nemocnice. Loď narazila do skály.