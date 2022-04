Praha zastropovala jednotlivé jízdné v Lítačce na maximálně 120 korun za den

Výše ani rozsah slev na jízdném v MHD na území Prahy se nemění. Hlavní město má totiž vlastní slevové kategorie. Stále tedy platí, že studenti ve věku 15–26 a senioři od 60–65 let zaplatí za roční kupon 1 280 korun místo 3 650, za čtvrtletní 360 korun místo 1 480 a za měsíční 130 korun místo 550. Na krátkodobé jízdenky mají slevu pouze senioři od 60 do 65 let, a to 50 %. Děti do 15 let a lidé starší 65 let jezdí v Praze zcela zdarma, stejně tak držitel ZTP, i když do toho nepatří vlaky.

Finální podoba nové čipové karty pro městskou hromadnou dopravu (23.2.2016)