Speciální péči v létě vyžadují lední medvědi i tropická zvířata, říká kurátor zoo

„Slabé místo jsou samozřejmě lední medvědi, mluvíme o nich hrozně dlouho. Jsou tradičně umístěni na jihovýchodním svahu poblíž hlavního vchodu. To místo je pro ně nevhodné,“ uvedl Velenský.

U ledních medvědů musí pracovníci zoo vynaložit větší úsilí, aby je udrželi v dobré kondici. Poskytují jim chladnou vodu na koupání, sníh, ledovač, ze kterého jim padají kusy ledu, nebo speciální zmrzlinu.

„Každý den jim ve vedrech připravujeme speciální zmrzlinu. Do ledu necháváme zmrznout to, co medvědi normálně jedí. Oni si to musí rozbít a ochlazují se i tímto způsobem,“ řekl Velenský.

Dodal dále, že zoo už připravuje nový areál pro lední medvědy, který jim poskytne lepší podmínky, díky kterým nebude potřeba dalších speciálních ochlazovacích prvků.

Kromě ledních medvědů musí ošetřovatelé věnovat zvýšenou péči také exotickým živočichům. Těm hrozí, že s vlnou veder dojde ve vytápěných teráriích k jejím přehřátí.

„Úplně překvapivě máme problémy se zvířaty, která potřebují topit, jsou tropická a žijí na vysoké úrovni teplot. Zvířatům v teráriích, která jsou vytápěna například na pětatřicet stupňů, hrozí, že dojde k jejich přehřátí. Tam musíme být daleko opatrnější než jindy a musíme si dát pozor,“ zakončil Velenský.