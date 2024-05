Nejdřív na tábor, potom k babičce. O letní pobyty pro děti je rekordní zájem

● Například v pražských DDM je možné využít Fondu solidarity a čerpat příspěvek ve výši 600 korun na jakoukoliv aktivitu. Podmínkou je trvalý pobyt na území města Prahy.

● Na tábory dětí přispějí také zdravotní pojišťovny. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna od letoška proplatí na pohybovou aktivitu dětí svých pojištěnců až 2 tisíce korun.

● Pojišťovna ministerstva vnitra letos dětem přispěje až 500 korun, a to na „letní sportovně pohybový pobyt konaný v červenci a srpnu 2024“, přičemž nejsou akceptovány pobyty bez sportovního zaměření.

● Pomoci může i projekt Darujeme kroužky, a to s úhradou nákladů na volnočasové aktivity a kroužky dětí a mládeže ve věku 3 až 18 let v rodinách, které se ocitly ve složité životní situaci.

● Volnočasové aktivity pražských dětí podporuje i platforma Aktivní město, Fond Solidarity nebo lze požádat o Pomoc Pražanům z Balíčku školství na portálu hl. m. Prahy.