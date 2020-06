Letní uzavírky se blíží, silničáři v Praze opraví silnice i mosty

Jedno z mnoha dopravních omezení se chystá od července v Chodovské ulici v úseku od křižovatky s ulicí U Plynárny po Jižní spojku, která ve dvou etapách potrvá až do poloviny příštího roku. Silnice bude průjezdná vždy po neopravované části.

Jízdu autem centrem Prahy zkomplikuje rekonstrukce silnice a chodníků u Karlova náměstí. Silničáři zde budou od července do října kromě opravy silnice také upravovat nároží křižovatek a přechody pro chodce. Další etapa je v plánu i v roce 2021.

Částečné omezení bude na řidiče čekat i u Letenského tunelu, který v červenci čeká rekonstrukce opěrných zdí. Podle Technické správy komunikací jsou v havarijním stavu. Práce potrvají do srpna.

Další prázdninové uzavírky budou v ulici Modřanská, Branická, Malešická a v Koněvově ulici na Žižkově, kde navazují na již probíhající rekonstrukci.

„V rámci větších investic zahájíme v druhé polovině roku rekonstrukci části Koněvovy ulice na Žižkově (zde se jedná o část navazující na Husitskou ulici), která bude pokračovat i v roce 2021 a navazuje na již probíhající práce na obnově vodovodního řadu a kanalizace,“ uvedla Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací.



V této chvíli silničáři jednají o tom, zda bude úsek průjezdný ve směru do centra. V opačném směru je provoz odkloněn na objízdnou trasu Prokopova-Jeseniova-Ohrada.

O letních prázdninách bude pokračovat i oprava mostu přes Masarykovo nádraží ve Wilsonově ulici na Severojižní magistrále a další práce budou pokračovat v Modřanské ulici, kde bude opravena také rampa z Barrandovského mostu ve směru do centra.



Stavba mostu

Ve druhé polovině roku plánuje TSK postavit nový most na Zbraslavi, který byl zdemolován na konci loňského roku . První auta by se měla na most vrátit v lednu.

Od srpna do konce září se silničáři ukáží také na Jižní spojce, kde budou frézovat povrch vozovky v pomalém jízdním pruhu a opravovat svodidla. V první etapě se to týká úseku od ulice V Korytech, 5. května a V Podzámčí ve směru do centra. Ve stejném směru se bude pokračovat u Vídeňské ulice a dále k Sulické.



O víkendech bude o prázdninách omezena doprava také na Štěrboholské spojce, kde budou zatím probíhat jen přípravné práce na další etapu oprav. Samotná rekonstrukce silnice je v plánu na rok 2021.