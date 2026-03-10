Požár poblíž ministerstva vnitra. Od hořícího plynu chytly i dva domy

  14:54,  aktualizováno  15:16
V Praze na Letné zasahují hasiči u požáru plynového potrubí. Vypukl v ulici Dobrovského poblíž budovy ministerstva vnitra a od plamenů začala hořet fasáda dvou domů. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, který následně zvýšili na třetí. Evakuují okolní budovy a ulice.

„Došlo k požáru plynového potrubí. Na místě zasahují jednotky hasičů ve druhém stupni požárního poplachu,“ uvedl pro IDNES.cz mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Okolo 15:15 zvýšili stupeň na třetí ze čtyř.

„Od požáru plynového potrubí začala hořet fasáda dvou domů,“ informují policisté na síti X. „Je omezena doprava v ulicích Kamenická, Letohradská a Ovenecká. Ulice Dobrovského je zcela uzavřena.“

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)
Na Letné hoří plynové potrubí. Hasiči evakuují okolí
Zásah hasičů u požáru plynového potrubí v Praze na Letné. (10. března 2026)
„Momentálně probíhá požární obrana, protože je to v těsné blízkosti činžovního domu. Chráníme ten dům, ale nemůžeme uhasit oheň, protože by došlo k výbuchu plynu,“ upřesnil Řezáč.

Dům hasiči evakuovali, stejně jako ulice a budovy do 100 metrů od místa požáru. Budovy ministerstva vnitra se evakuace zatím netýká, sdělil redakci mluvčí instituce Ondřej Krátoška.

Pražský dopravní podnik kvůli situaci změnil linky tramvají vedoucí přes Letnou. Objízdnými trasami jezdí linky číslo 1, 8, 12, 25 a 26.

Záchranáři podle své mluvčí Jany Poštové zatím nikoho neošetřili. „Na místě máme čtyři posádky záchranářů, jedoho lékaře, dva speciály pro mimořádné události a inspektora,“ uvedla.

