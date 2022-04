Novou dráhu letiště dál chce. Hluk se naopak zmírní, tvrdí vedení

Po časech pandemického úpadku se Letiště Praha chystá na jarní a letní sezonu. „Se společností Prague city tourism spolupracujeme na marketingové kampani. Jmenuje se Touch point a v konkrétních bodech míří na potenciální turisty, kteří by mohli mít zájem přijet do Prahy,“ řekla mluvčí letiště Klára Divíšková. Akce má pomoci přilákat do metropole například turisty z USA či Izraele.

Válka na Ukrajině však pro turistiku představuje další problém. „Vše, co se nyní děje, tomu moc nepřeje. Primárně důležití proto pro nás v příštích měsících budou zahraniční turisté ze států Evropské unie,“ uvedla mluvčí Prague City Tourism (PCT) Klára Malá. Letiště nezapomíná ani na české turisty. „Před letní sezonou chceme podpořit výjezdový cestovní ruch. Jde o kampaň zaměřenou na cestující z ČR, kteří během sezony vyjíždějí do přímořských destinací,“ dodává Divíšková.

Námitky proti nové dráze

O stavbě nové dráhy se pak diskutuje už řadu let. Před půldruhým rokem ji pražští zastupitelé odsouhlasili. Kvůli jejím dopadům, například hluku, má tento záměr řadu kritiků. „I lidé si dnes uvědomují, že kvalita života je více než podobný rozvoj letecké dopravy,“ uvedl náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu), v jehož kompetenci je například problematika životního prostředí.

S námitkami však zastánci rozvoje nesouhlasí. „Dráha naopak utlumí provoz na vedlejší dráze, jejíž využívání zatěžuje hlukem desítky tisíc obyvatel Prahy a Kladenska. Umožní efektivnější a k životnímu prostředí šetrnější provoz na dvou souběžných drahách,“ tvrdí ve vyjádření Letiště Praha. Dráhový systém se zde od 60. let nezměnil. Nová runway byla v 70. letech dokonce experty zapracována do územně plánovací dokumentace. Dráha měla vzniknout v roce 2027, termín nyní není jasný.

Před covidem v roce 2019 přes ruzyňské terminály prošlo rekordních více než 17 milionů pasažérů. Loni se podle aktuálních čísel jednalo jen o zhruba čtyři miliony lidí. Přesto oproti roku 2020 šlo o mírný nárůst „Přivítali jsme pět zcela nových dopravců a přidali spojení do šesti dalších destinací, včetně vzdálených exotických míst,“ uvedl k tomu Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Narozeninové prohlídky

Ruzyňský komplex od úterý 5. dubna plánuje připomínky 85. výročí startu provozu. „Nechystáme žádné velké oslavy. Fanouškům letadel a letectví jsme ale přece jen chtěli nabídnout něco speciálního. Připravili jsme proto deset unikátních narozeninových exkurzí, kde veřejnost bude mít možnost zdarma nahlédnout do našeho zákulisí,“ zve Pos.

První spoj přiletěl ze Slovenska

Na starém ruzyňském letišti se ostrý provoz rozeběhl v pondělí 5. dubna 1937 o deváté hodině ranní. Tehdy na přistávací plochu dosedl Douglas DC-2 na vnitrostátní lince Piešťany – Zlín – Brno – Praha. O pár desítek později minut přistál spoj z Vídně, jenž dále pokračoval do Berlína.

Provoz ruzyňského vzdušného přístavu se rozběhl 5. dubna 1937. Hostem zde se stal i letoun společnosti Air France.

Komplex dělníci budovali pět let, podle historiků s minimální mechanizací. Šlo totiž o veřejnou stavbu, jež měla zajistit práci co nejvíce lidem v době vysoké nezaměstnanosti během ekonomické krize.

Novostavbu oceňovali i zahraniční experti a stala se vzorem pro další podobné objekty. „Budova reprezentuje emocionálně zabarvený funkcionalismus. Je příkladem ojedinělé aplikace funkcionalistických zásad v oblasti dopravního stavitelství,“ uvedl architekt Kamil Dvořák. Navigační, administrativní a odbavovací budovu projektoval architekt Adolf Benš, jenž se podílel i na oceňovaném projektu budovy Elektrických podniků v Holešovicích.