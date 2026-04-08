Podivný úkaz na radaru. Letoun při plnění úkolu neobvykle kličkoval nad Prahou

  15:20,  aktualizováno  15:20
Zajímavý úkaz zaznamenala v úterý aplikace Flightradar24. Zachytila trasu letadla, které se několik hodin pohybovalo nad Prahou v neobvyklých, pravidelných kličkách. Podle zjištěných informací patřilo letadlo zeměměřičské společnosti a ze vzduchu sbíralo data pro tvorbu ortofotomap.
Letecké snímkování nad středními Čechami a nad Prahou. (7. dubna 2026) | foto: Flightradar

Letadlo typu Cessna Turbo Stationair TC, které odstartovalo ráno 7. dubna z Plzně, nasadila k plnění zmíněného úkolu společnost Georeal, jak potvrdila redakci iDNES.cz.

„Jednalo se o letecké snímkování, které naše firma provádí v rámci České republiky nebo Evropy. Snímkování či sběr dat objednávají města i kraje, popřípadě stát,“ uvedl Jiří Beránek z oddělení pro geografické informační systémy (GIS).

Další detaily ohledně cesty konkrétního letadla Cessna firma ale neuvedla.

Společnost poskytuje služby v oblastech geoinformatiky, geodezie, katastru nemovitostí a projektování. Spolupracuje také s akademickou sférou na výzkumu nashromážděných dat, jejich vývoji a využití.

„Disponujeme čtyřmi vlastními fotogrammetrickými letadly, která jsou vybavena nejmodernějšími technologickými prostředky a systémy,“ uvádí na svém webu.

K dispozici má společnost tři letadla typu Cessna a jeden Vulcanair. K tvorbě záběrů používají velkoformátové kamery pro pořízení detailních snímků – dvě kamery Ultracam Eagle, Leica DMC III a analogovou kameru Leica RC30.

K mapování povrchu využívají též fotogrammetrického skeneru Leica DSW700 i statického laserového skeneru.

Využití leteckých snímků

Společnost Georeal se kromě mobilních mapovacích systémů a statického skenování zaměřuje na produkci leteckých snímků (ortofotomap, digitálních modelů povrchu, termovizí terénu i 3D mapování).

Ortofotomapy patří k nejznámějším a nejpoužívanějším. Jsou to mapy složené z leteckých snímků, které byly umístěny do souřadného systému a doplněny o výškové rozdíly povrchu.

Firma provádí hromadné snímkování, ve vegetačním období i mimo něj, s ohledem na jejich účel a na požadavky klienta. Pořizuje také specializované snímky, které umožňují zaznamenávat různé údaje – zimní snímky slouží např. k zachycení tepelných úniků, noční snímky zase pomáhají mapovat světelné znečištění.

Podle expertů se snímky nedají pořizovat celoročně, ideální období je od jara do podzimu, kdy jsou dobré světelné podmínky. Důležitým aspektem je navíc bezoblačná obloha, protože stíny z mraků silně narušují výslednou kvalitu vzniklých ortofotomap.

Konečné digitální snímky jsou pak cenným zdrojem informací, a proto je společnost ukládá do archivu k dalšímu výzkumu. „Mohou sloužit pro analýzy vývoje krajiny, změny stavu životního prostředí a dalších činností,“ uvádí společnost dál na webu.

Například v Praze probíhá letecké snímkování dvakrát ročně. Snímky a jejich archivace slouží různým účelům, třeba během záplav pomáhají při přípravě protipovodňových opatření.

Vzniklé ortofotomapy jsou ukládány do archivu, který je v aplikaci přístupný veřejnosti a nabízí jedinečný pohled do historie města. K dispozici je zde celá série kompletních ortofotomap Prahy už od roku 1938.

Porovnání současné podoby hlavního města s minulými lze dohledat i na webu dveprahy.cz.

