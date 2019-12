VIDEO: Pražané si během adventní procházky vyzkoušeli práci lampáře

Lampář je dnes již pouze příležitostná profese a turistická atrakce, v minulosti to však to bylo běžné zaměstnání. Každý den museli lampy rozsvěcet a ráno je zase zhasnout. První lampy na plyn vzplály v roce 1807 v Londýně, v Praze se začaly používat o čtyřicet let později.

Během 20. století je však postupně vytlačilo elektrické osvětlení. Naposledy vzplály na jaře roku 1985. Od roku 2002 se však opět do centra hlavního města vrací.

Dne se již rozsvěcí automaticky, lampáři do ulic vyrážejí již pouze příležitostně v době adventu, kdy část světel rozsvěcí ručně. Příležitostným lampářem se stal vedoucí pražského plynárenského muzea Jan Žákovec.

Světlo plynových lamp je podle něj pro lidské oko přívětivější než to elektrické, protože se více podobá běžnému dennímu svitu.

„Svým světlem do historického centra Prahy patří. V řadě evropských i světových měst plynové lampy nikdy nenahradily elektřinou,“ poznamenal. Používají se například v Londýně nebo v Berlíně, kde jich svítí 30 tisíc.

Tradiční adventní procházky s lampářem se pořádají dvakrát ročně. Letošní akce se zúčastnili i lidé, kteří si ještě pamatují dobu, kdy byly plynové lampy centru Prahy běžné.