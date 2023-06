Vytrhané parkety či rozpadlá sedadla. Kulturní dům Eden čeká na demolici

Bývalý kulturní dům Eden je již přes 20 let nevyužívaný a staticky je ve špatném stavu. Zástupci radnice již dříve uvedli, že jeho rekonstrukce by byla z finančního i technického pohledu problematická.

Prostory jsou na dnešní poměry poddimenzované a budova by byla těžce uveditelná do provozu. Podle starosty Prahy 10 Martina Valoviče právě náročnost provozu vedla k tomu, že se Eden v roce 2002 definitivně uzavřel.

V soutěži na nový návrh, který kulturní dům nahradí, uspělo autorské duo architektonický ateliér ohboi a projekční společnost JIKA-cz. Počítá se i s úpravami veřejných prostranství včetně přilehlé Vršovické ulice.

„Občané si řekli, že by chtěli zachovat kulturní stopu, aby tu byly byty, parkování a nějaké další menší vybavenosti. To vše se vypsalo do podmínek soutěže. Vítěz pak rozhodl, že se má budova odstranit. V tím jsme v podstatě počítali,“ řekl starosta Valovič.

Podobně jako u jiných starších budov se při likvidaci řeší výskyt nebezpečného azbestu. „V budově jsou drobnější zbytky azbestu. Železobetonová konstrukce je zkombinovaná s ocelí. Jelikož jsou v domě fasády hodně prosklené, není to tak hrozné, jako na jiných budovách té doby,“ popsal Valovič.

Umění z Edenu demolici přežije

Nový dům s městskými nájemními byty má podle vítězného návrhu stát přímo na místě nynějšího centra, východně od budovy má vzniknout náměstí a na jihu menší park.

Při stavbě před více než čtyřiceti lety se na rozdíl od stavebních a technických detailů nešetřilo na uměleckých dílech.

„Jsou tu na tu dobu cenné artefakty, například velmi kvalitní lustry výtvarníka René Roubíčka, ve foyer je pak lustr výtvarníka Bořka Šípka. Jsme domluveni s projektanty, kteří budou pracovat na dalších fázích projektu, že tato díla se budou přenášet do nového objektu,“ sdělil starosta.

21. února 2019

Dům navrhla architektka Hana Pešková se svým manželem Daliborem. Proti demolici nemá výhrady, ke stavbě necítí výrazný sentiment, říká Valovič.

„Budova byla poplatná době, ve které vznikla. Vedle byl plánován krajský výbor KSČ a tady měl být úřad vlády. Eden jako takový dříve stál trochu na pahorku, řekl bych, že dostal zásah, když se vedle postavilo Tesco. Niveleta budovy se snížila. I sama architektka Pešková vnímá, že budova ztrácí původní výraz,“ uvedl starosta.