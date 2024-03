Divadelní obrození 21. století. Pražské scény čekají rekonstrukce za miliardy

Divadlo na Vinohradech

Zastupitelé minulý týden po dlouhých letech příprav finálně schválili vypsání tendru na generální obnovu Divadla na Vinohradech. „Optimisticky můžeme předpokládat, že práce započnou ještě na konci tohoto roku, ale dopředu nemůžeme predikovat, jak bude probíhat výběrové řízení, kdo se odvolá, zda to bude posuzovat antimonopolní úřad a podobně,“ říká náměstek pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09).

Secesní skvost stojí na náměstí Míru už od roku 1907 a jeho nitro je značně zanedbané. Budova nutně potřebuje kompletně opravit vedení tepla a elektřiny nebo vzduchotechniku. Navíc zde mají vzniknout výtahy, které umožní přidat bezbariérová místa pro diváky.

Rekonstrukce má také v mnoha ohledech ulehčit práci divadelníkům. V současné době například chybí sklad kulis, a proto je z výrobny na Orionce, která je od divadla vzdálená téměř dva kilometry, a zase zpátky vozí kamion, který musí mít výjimku, aby mohl jezdit centrem po Vinohradské a Korunní ulici. „Až bude po rekonstrukci, tak se přes kolejničky budou na jeviště moct kulisy vozit přímo z nového skladu,“ vysvětluje ředitel Divadla na Vinohradech Tomáš Töpfer.

Během přestavby dojde také k výraznému rozšíření celého objektu. V podzemí pod parkovištěm za budovou totiž vznikne zcela nový menší sál až pro dvě stovky diváků, který bude hercům zároveň sloužit jako zkušebna. Hotovo by v ideálním případě mohlo být v roce 2027, tedy ke 120. výročí vzniku divadla. V mezičase bude soubor hrát na náhradních scénách. „V současné době jednáme s Kongresovým centrem, kde bychom měli mít domovskou scénu. Jednáme ale i s Národním a s karlínským divadlem, protože jsou tomu našemu trochu podobné a dobře vybavené,“ říká Töpfer.

Nová scéna Národního divadla

Výběrové řízení na opravu v blízké době vyhlásí také Národní divadlo, a to v případě budovy Nové scény. Ta by měla začít v polovině příštího roku s plánovaným termínem dokončení v roce 2028.

Objekt je domovem jednoho ze souborů Národního divadla – Laterny magiky. „Nová scéna bude v příští divadelní sezoně ještě plnohodnotně fungovat. Laterna magika na ni chystá dvě premiéry se zahraničními režiséry, abychom po dobu uzavření Nové scény mohli organizovat turné po světě,“ informuje ředitel Národního divadla Jan Burian.

Za pár let by tak domovská scéna Laterny magiky měla dostat novou hledištní tribunu pro 500 diváků a také moderní jevištní zařízení. Sál má momentálně i velmi nevyhovující akustiku, což se vyřeší použitím vhodnějších materiálů.

Celý projekt slibuje proměnu značné části areálu na Národní třídě. Vedle prosklené Nové scény je totiž v plánu opravit i takzvanou Provozní budovu B a změny se dotknou rovněž náměstí Václava Havla. V prvních dvou podlažích provozní budovy vznikne multifunkční prostor s kavárnou, který bude přímo propojený s náměstím, což nabídne celou paletu možností pro pořádání akcí pod širým nebem. V dalších patrech pak bude mimo jiné komorní scéna, kterou budou divadelníci využívat i jako zkušebnu. „Celkové náklady jsou odhadovány zhruba na dvě miliardy korun,“ sděluje mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

Dejvické divadlo

V březnu příštího roku by měli dělníci nastoupit také do Dejvického divadla. V rámci oprav by mělo dojít k rozšíření hlediště zhruba o 50 míst a rekonstrukce čeká také celé zázemí. Docílit toho bude možné přístavbou do dvora, kam dělníci přesunou jeviště a vytvoří tím větší prostor pro diváky.

O přístavbě se v Praze 6 mluví také v případě Divadla Spejbla a Hurvínka.

Nová Spirála

Rekonstrukce divadel se ale nebudou jen zahajovat, ale také dokončovat. V podstatě hotová je obnova divadla Spirála. Už v dubnu by Nová Spirála měla ohlásit program na svou první sezonu v novodobé historii, který se bude zaměřovat i na jiné oblasti než jenom divadlo. Budovu, která se nachází v areálu pražského Výstaviště, v roce 2002 výrazně poničily povodně. Původně měla dokonce jít celá k zemi, ale nakonec vedení města rozhodlo o její záchraně.

Po rekonstrukci za 200 milionů se sem tak diváci na podzim vrátí po 22 letech. „Díky mappingovému systému se na každé představení nebudou muset vytvářet nové kulisy, které se následně vyhodí, ale potřebnou scénu budeme promítat,“ popisuje jednu ze zajímavostí ředitel Nové Spirály Jan Makalouš. Mezi další patří třeba také otočné jeviště, které dokáže zajíždět do podzemí.