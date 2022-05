Objezd u Prašné brány potřebujeme, hájí stavbu radní pro dopravu z Prahy 1

„Ještě bych rád podotkl, že nyní je v té lokalitě méně bílé barvy v metrech čtverečních. Bohužel ale více svítí, tedy je vidět,“ uvedl Bureš s tím, že kruhový objezd podle něj jednoznačně zvyšuje bezpečnost.

Minimálně u cyklistů v protisměru ale nemá radní tak úplně pravdu, pokud místem totiž projížděli ve vyznačeném cyklopruhu, v protisměru nejeli. Cyklopruh tady totiž byl od roku 2015 nakreslený právě jako protisměrný.

Ten také zároveň napadl magistrátního náměstka pro dopravu Adama Scheinherra, který se od kruhového objezdu u Prašné brány distancoval s tím, že s ním magistrát nesouhlasí a je to řešení, které se hodí někam k Lidlu.

„Ze strany pana náměstka šlo až o vydírání. Chtěl po mně něco za něco – nejdříve zrušit vjezd pro auta na Smetanovo nábřeží a poté zúžit konec ulice Pařížská, aby tam mohli instalovat cyklostojany. Řekl jsem ne a proto on nyní říká, že s objezdem město nesouhlasí. Přitom kdybych tehdy souhlasil s jeho požadavky, kruhový objezd by dnes dělala TSK za peníze hlavního města,“ doplnil Bureš.

Vyjádření náměstka pro dopravu Scheinherra redakce shání. Podpořil ho ale i primátor Prahy Zdeněk Hřib.

„Je podle mě fér přiznat autorství tohoto dopravního díla těm, kteří se o něj skutečně zasloužili: ODS z Prahy 1. S tímhle já opravdu nemám nic společného a opravdu mě bolí se na to dívat. Ponaučení - je nutné volit kompetentní vedení i do městských částí,“ napsal Hřib na Twitter.

Pod Prašnou bránou se také nemuselo jezdit vůbec

Na sociálních sítích se řeší i to, že prostranství před Prašnou bránou mohlo dopadnout i tak, že by odtud auta do značné míry zmizela. Na Twitteru na to upozornil třeba urbanista Šimon Jiráček.

Šimon Jiráček @SimonJiracek V roce 2019 @iprpraha a Aoc architekti zpracovali studii úprav tohoto místa. Prioritou je pěší doprava. Bohužel z důvodu rozdílné politiky přístupu k veřejným prostranstvím nikdy nenastala shoda na řešení mezi Magistrátem a @prahajedna. Projekt byl do 25.9.2022 odložen. https://t.co/mqqlZd2G68 oblíbit odpovědět

Podle dopravního experta kruhový objezd na tomto místě nic neřeší, i když chápe, že je třeba tady dopravu a pohyb chodců usměrnit.

„Chodí zde proudy lidí a do toho jezdí auta, včetně těch výletních. Kruhový objezd má ale smysl v situaci, kdy auta plynule přijíždějí, obkrouží prostor a odjíždějí a mezitím se napojují jiná. To tady není možné, auta musejí vždy dát přednost chodcům,“ říká Igor Sirota, tiskový mluvčí a redaktor Ústředního automotoklubu České republiky.

Vyřešit komplikovanou situaci na tomto konkrétním místě podle něj není vůbec jednoduché, možností ale může být zavedení jednosměrek. „A to i za cenu toho, že by dotyčný řidič musel jet o něco delší trasou,“ říká Sirota.