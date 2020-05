Byla to hloupost, kál se muž za krádež při nouzovém stavu. Dostal podmínku

Kysucký před soudem vysvětloval, že v polovině března přišel o práci. Živil se uklízením bytů pronajímaných turistům přes aplikaci Airbnb. Z výplaty mu v den krádeže – 27. března – zbývala poslední stokoruna. V prodejně potravin v obchodním domě Kotva chtěl nakoupit instantní polévky. Pak ho napadlo, že potěší partnerku, a odcizil několik sladkostí, čehož si všimla pracovnice ostrahy.



„Kradl jsem ze zoufalství. Chtěl jsem udělat přítelkyni radost, překvapit ji něčím sladkým. Svého činu lituju. Nevím, co mě to napadlo,“ prohlásil obžalovaný muž, který strávil šest týdnů ve vazbě. „Byla to strašná hloupost, už to neudělám. Vazba je pro mě dostatečně ponaučení,“ dodal.

„Věděl jste, že je nouzový stav? Že jsou přijata nějaká omezení, opatření, že se musí nosit roušky, že to není normální stav na území České republiky?“ zeptala se předsedkyně senátu Dana Šindelářová.



„Roušku jsem měl. Co se týče právních postupů, tak jsem nevěděl, že to spadá pod další paragraf,“ odpověděl jí Kysucký.

Muž je v podmínce. Za majetkovou trestnou činnost dostal loni tři měsíce vězení s odkladem na zkušební dobu 18 měsíců. Podmínka mu končí v listopadu.

Vazba byla hrozná, už tam nechci, tvrdil muž

Za normálních okolností by mu za krádež hrozilo šest měsíců až tři roky vězení. Tím, že spáchal takový čin „za stavu ohrožení státu“, se sazba zvedla na dva až osm let.

Senát obvodního soudu ho nakonec potrestal dvouletým vězením s odkladem na 42 měsíců, během nichž musí Kysucký prokázat, že se polepšil a vede řádný život. Bude pod dohledem probačního úředníka.



„Stačí, abyste nedocházel na konzultace, mařil výkon dohledu a je to porušení povinností a důvod pro přeměnu podmíněného trestu na trest nepodmíněný,“ připomněla mu soudkyně.



Odsouzený muž i státní zástupkyně se vzdali práva na odvolání. Rozsudek proto nabyl právní moci. Kysucký byl také propuštěn na svobodu. „Vazba byla hrozná, už mi nic nestojí za to, abych se tam vrátil. Nechci,“ komentoval svoji první zkušenost s pobytem za mřížemi.

Soudkyně na dotaz iDNES.tv uvedla, že pokud by Kysucký ukradl čokolády například začátkem března, kdy v České republice ještě nebyla výjimečná situace, od soudu by odešel se sedmiměsíční podmínkou a zkušební dobu by mu soud stanovil na dva roky.