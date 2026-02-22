V Klatovech ukradla auto, zdrogovanou zlodějku zatkli policisté v Praze

Incident se stal v dopoledních hodinách na Klatovsku, kde žena nechala své auto se zapnutým motorem bez dozoru před prodejnou. Situace využila kolemjdoucí žena a s vozidlem z místa odjela.
„Vozidlo policisté zastavili na pražském Smíchově, kdy za volantem seděla třiatřicetiletá cizinka,“ informoval policejní mluvčí Jan Daněk.
Test na drogy u ženy prokázal přítomnost návykových látek, proto byla před umístěním do cely převezena k lékařskému vyšetření, které zahrnovalo odběr krve i moči.
