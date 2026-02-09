Do krabice naskládali baterie za tisíce a odešli bez placení. Pátrá po nich policie

Pražští kriminalisté pátrají po dvojici mužů podezřelých z krádeže akumulátorů z prodejny v Praze 5. Podezřelí odvezli bez zaplacení z obchodu baterie za téměř 17 tisíc korun. Policisté žádají o spolupráci při pátrání také veřejnost. Vyslechnout by potřebovali rovněž muže, který na dvojici čekal před prodejnou a s lupem odešel společně s nimi.

Podle kamerových záznamů dvojice prodejnou Lidl v Nárožní ulici procházela, cestou si dala do vozíku prázdnou krabici od zboží a po příchodu k akumulátorům začala do ní baterie značky Parkside bez váhání skládat. S vozíkem, který naplnili ještě dalšími výrobky, pak muži bez zaplacení vyjeli ven z prodejny.

Trojice mužů je podezřelá z odcizení deseti akumulátorů v hodnotě sedmnáct tisíc korun.
„Tímto způsobem zmizelo z regálu celkem deset baterií v hodnotě necelých sedmnáct tisíc korun. Obracíme se proto na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání. Pokud podezřelé poznáváte, kontaktujte linku 158,“ žádá mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Policisté kromě této dvojice pátrají také po muži v černé mikině s kapucí, který na podezřelé čekal u vchodu do prodejny a z místa následně odešel společně s nimi pryč.

„Případ byl kvalifikován jako trestný čin krádeže, za což v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody,“ doplnil policejní mluvčí.

