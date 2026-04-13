Výbuch bankomatů a krádež peněz. Soud rozhodne o vazbě pro trojici podezřelých

  10:58
Obvodní soud pro Prahu 10 bude v pondělí rozhodovat o vazbě pro trojici pachatelů podezřelých, že začátkem dubna vyloupili za pomoci výbušnin dva bankomaty poblíž pražského Obchodního centra Opatovská. Škoda dosahuje několika milionů korun.
Policisté přivádějí podezřelé z vykradení dvou pražských bankomatů k soudu, který rozhodne o vazbě. (13. dubna 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

K soudu během dopoledne policisté postupně přivádějí podezřelé. Prvnímu muži, kterého eskorta přivedla před desátou hodinou dopolední, soud navrhl útěkovou vazbu, se kterou však podezřelý nesouhlasí.

V 10:30 dorazil k soudu druhý muž, během dopoledne i třetí. Policejní mluvčí Eva Kropáčová vydá kolem dvanácté hodiny oficiální vyjádření ohledně udělení vazby. Případ podrobně sledujeme.

Pachatelé o minulém velikonočním víkendu poškodili bankomaty za použití výbušniny, poté z nich ukradli všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun. Soud bude trestný čin projednávat jako krádež vloupáním a poškození cizí věci.

„V souvislosti s krádeží peněz z bankomatů v ulici Opatovská v Praze 4 kriminalisté z 1. oddělení za pomoci zásahové jednotky zadrželi čtyři podezřelé osoby. Nyní jsou s nimi prováděny standardní úkony trestního řízení,“ uvedla tehdy policie bez dalších podrobností.

