V domě začal hořet odpad, kouř zaplnil prostory tanečního klubu

  11:12,  aktualizováno  11:12
U zakouřeného podzemního podlaží v budově v pražské Libni zasahovali ve středu ráno hasiči. V suterénu domu se nachází taneční klub Styx, který byl kvůli požáru odpadu zakouřen. Klub byl v té době prázdný a nebylo zapotřebí evakuace. Hasiči následně požár uhasili a prostor odvětrali.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„V 7:22 vyjely naše jednotky v druhém poplachovém stupni k nahlášenému zakouřenému suterénu na rohu ulice Sokolská a Pod plynojemem,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.

Následným průzkumem hasiči zjistili, že kouř způsobil požár odpadu v klubu. V době, kdy začalo hořet, se v prostorách klubu nikdo nenacházel, a tak nebyla zapotřebí evakuace.

Na místě zasahovali i pražští policisté. „Jednalo se o technickou závadu, kdy nedocházelo ke správnému odvětrávání prostoru,“ uvedl mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Podle policistů zatím nebyla zjištěna konečná škoda.

