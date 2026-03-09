Kříž, hvězda a svastika. Protináboženskou čmáranici na kostele řeší policisté

  17:08,  aktualizováno  17:08
Pochybnou „rovnici“ ve tvaru kříž plus Davidova hvězda rovná se levotočivá svastika načmáral počátkem března neznámý vandal sprejem na průčelí kostela svatého Václava v pražských Vršovicích. Na sociální síti na to upozornil starosta Prahy 10 Martin Valovič. Nápis už nechala farnost odstranit, autora hledají policisté.
Neznámý vandal zohyzdil průčelí kostela svatého Václava v pražských Vršovicích....
Neznámý vandal zohyzdil průčelí kostela svatého Václava v pražských Vršovicích. (4. března 2026) | foto: facebook Martina Valoviče

„Nyní incident řešíme jako podezření z trestného činu poškození cizí věci, ovšem nemůžeme vyloučit, že zahájíme vyšetřování i pro další trestnou činnost,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.

„Autor by si víc než pár facek zasloužil hlavně doučování z dějepisu. Jinak by takový nesmysl nikdy nevytvořil,“ napsal k příspěvku Valovič, čímž upozornil na fakt, že autor mohl zaměnit symboly pro svastiku a hákový kříž.

Starosta zároveň pro server Novinky.cz uvedl, že nápis, který hyzdil průčelí kostela, může mít souvislost s současnými událostmi na Blízkém východě.

„Myslím, že načasování a umístění graffiti na zeď kostela jinou interpretaci vylučuje. Soudný člověk nevandalizuje kostely a neničí kulturní památky bez ohledu na svůj světonázor a geopolitickou situaci. Otočení hákového kříže považuji za pojistku autora, aby se v případě dopadení mohl vyhnout nařčení z extrémismu,“ popsal starosta.

Farář kostela svatého Václava Artur Matuszek nechtěl situaci komentovat.

