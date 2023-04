Magistrát zavádí nový protikorupční systém, upozorňování bude anonymní

„V praxi systém s označením ISO 37001 umožňuje ověřit nastavené vnitřní procesy, úrovně transparentnosti, etické chování a také upevnit firemní kulturu. Tím máme také větší možnost důvěry ze strany klientů i veřejnosti,“ říká ředitel magistrátu Martin Kubelka. Důležitou součástí nového systému je podle něj větší důraz na kontrolní procesy uvnitř magistrátu tak, aby se na všech úrovních řízení úřadu snížilo potenciální riziko korupce, případně i podezření z netransparentního chování.

Úspěšné promítnutí protikorupčního systému do praxe vždy záleží na lidech odpovědných za jeho uplatňování. Adam Jareš Transparency International

Předpisy například umožní zaměstnancům anonymně upozornit na podezřelé jednání, a to jak fyzicky ve formě schránky umístěné přímo v budově, tak přes speciální internetový program. V tomto případě úřad podnět zaeviduje a následně se s ním musí vypořádat přesně podle daného postupu. Pisatel má však jistotu, že jeho podnět nezanechá elektronickou stopu a zůstane tak v anonymitě.

Všechna zavedená opatření se budou týkat primárně zadávání veřejných zakázek, nakládání s nemovitostmi města a správy bytového fondu. Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana celý proces začne přezkumem současného stavu.

„V rámci zhruba jednoho roku by mělo na magistrátu postupně dojít k vytvoření rozdílové analýzy ze současného stavu do stavu budoucího a naplánování samotné implementace,“ vysvětluje. Následovat bude celková kontrola, která sledováním nastavených postupů vyhodnotí úspěšnost jejich zavedení.

Důležitá je zodpovědnost

Jak ale připomíná Adam Jareš z mezinárodní protikorupční organizace Transparency International, zavedení takového systému může být dobrým krokem, nicméně norma sama o sobě neznamená okamžitou eliminaci korupčních rizik.

„Úspěšné promítnutí do praxe navíc vždy záleží na osobách odpovědných za její uplatňování, na vůli k jejímu efektivnímu provádění ze strany všech stupňů managementu organizace,“ komentuje.

V případě města pak zejména jeho radních. S úspěchem podle něj souvisí i nepřetržitá motivace zaměstnanců i vedení jednat v souladu s přijímanými opatřeními. Důraz musí magistrát klást také na systematické vzdělávání úředníků v oblasti korupčních rizik či etického chování.

Poněkud skeptičtější je k novému systému ředitel Nadačního fondu proti korupci Karel Škácha. „Můj pohled je jasně negativní. Tento mechanismus je jasně nefunkční a má nedostatečnou kontrolu,“ komentuje. Připomíná, že i přes zavádění systému v Dopravním podniku hl. m. Prahy na jaře minulého roku vypukla nedlouho potom velká korupční kauza Dozimetr. „Není to žádný kontrolní mechanismus. Pouze přenastavení vnitřních mechanismů firmy. Postrádá to rovněž rozměr auditu,“ dodává.

Úspěšnou certifikací na tuto normu prošly také například pražské akciové společnosti Operátor ICT a Pražská vodohospodářská společnost nebo Pražské vodovody a kanalizace.

Vlažné přijetí od zaměstnanců

Právě Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily proces certifikace již v listopadu 2020.

„Od té doby jsme již úspěšně absolvovali dva dozorové audity a letos nás čeká recertifikace,“ říká mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Podle něj trval proces v městské společnosti od prvotního rozhodnutí až k získání certifikátu přes 20 měsíců. „Mezi konkrétní požadavky normy patří systém kontrol čtyř a více očí ve finančních procesech, kdy každý důležitý výstup zaměstnance musí autorizovat také jeho kolega, či pravidla pro výběr kvalitních obchodních partnerů nebo také pravidla pro poskytování a přijímání darů,“ vysvětluje.

S protikorupčním systémem se v PVK pojí i systematická školení zaměstnanců. „Snažíme se celé téma přibližovat našim kolegům v interním časopisu a pomocí kampaní, abychom upozornili na možné rizikové situace,“ uvádí Mrázek. Na začátku byly podle něj reakce samotných pracovníků společnosti rozporuplné.

„Někteří zaměstnanci si to vyložili, jako když říkáme, že kradou. Myslím ale, že postupem času to začínají chápat jako něco, co prohlubuje důvěru mezi zaměstnanci, ale i našimi klienty obchodními partnery,“ uzavírá.