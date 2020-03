Nájemci bytů i provozoven dostávají úlevy. Radnice plánují odložit nájmy

Jak městské části pomáhají podnikatelům Praha 1 Odklad splátek nájemného za nebytové prostory ve správě Prahy 1 až do výše složené kauce. Praha 2

Odklad splátek nájemného za nebytové prostory (obchody či další provozovny) projedná rada městské části v pondělí 30. března. „Jestli dojde i k dalším rozhodnutím, nelze v tuto chvíli předjímat,“ říká za Prahu 2 Andrea Zoulová.

Praha 3 Platbu nájemného za nebytové prostory je možné odložit o tři měsíce, slevy na nájemném v bytech jsou v rovině úvah. Praha 4 Odklad nájemného bez sankcí mají podnikatelé, kterých se dotkla nouzová opatření vlády. Praha 6 Dvouměsíční odklad platby nájemného u postižených provozoven. Praha 7 Odklad plateb nájemného pro živnostníky do konce roku a odklad nájemného pro OSVČ v bytech, které spravuje Praha 7. Praha 8 Podnikatelé, kterých se dotkla omezení, mají odložené platby nájemného do konce května 2020.

Praha 10 „Opatření ohledně nájmů v bytech i nebytových prostorech projednáváme. Diskutujeme i o krocích, které můžeme uplatnit směrem k podnikatelům. Podrobnosti zveřejníme příští týden,“ říká mluvčí Prahy 10 Jan Hamrník. Praha 11 Otázkou případných slev na nájemném u bytových i nebytových prostor se bude vedení městské části zabývat již v pondělí. Aktuálně odpouštíme úroky z prodlení u opožděných plateb,“ říká mluvčí Prahy 11 Anna Kočicová. Praha 12 Během nouzového stavu a následujících 90 dnů poloviční nájemné pro šedesát podnikatelů.

Pozn.: Jde o výběr radnic