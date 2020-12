Vir a nouzový stav snížily kriminalitu. Klesl i počet dopravních nehod

Zlodějům chybí „kapsy“ turistů. Nehod ubylo Turistů v hlavním městě ubylo, hotely hlásí o 67,5 procenta méně ubytovaných ve třetím čtvrtletí než loni. Méně příležitostí proto mají kapsáři. Za 11 měsíců letošního roku policie eviduje 2 784 kapesních krádeží , loni jich bylo 5 977.

Policejní statistiky uvádějí ve stejné době například také 200 vloupání do restaurací a hostinců , loni jich bylo 160. V databázi je také 29 vloupání do víkendových chat oproti loňským 46.

Dopravních nehod v hlavním městě bylo od ledna do října 14 345, v roce 2019 zaznamenali policisté 17 774 nehod. Ve 327 případech, tedy ve 2,1 procenta, policisté u viníka dopravní nehody zjistili alkohol, v 19 případech drogy.