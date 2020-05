VIDEO: Bez turistů za polovic. V centru Prahy lákají na levné jídlo i pivo

Fotka piva, v jehož pozadí je Staroměstské náměstí, se teď stává oblíbeným příspěvkem na sociálních sítích. Ovšem ne turistů, ale právě Čechů. „Pivo na Staroměstském náměstí. Poprvé asi po 25 letech,“ pochlubil se například radní Prahy 7 Ondřej Mirovský. A nezapomněl dodat, že půllitr vyjde na pouhých 49 korun.

To je totiž nebývalé. Pivo tu běžně stávalo i o několik desítek korun víc. Na nízkou cenu zlatavého moku některé restaurace lákají už z dálky, když ji propagují také na cedulích. Půllitr ve většině podniků vyjde na necelou padesátikorunu, třetinku pořídíte obvykle mezi 35 a 39 korunami. A k tomu ten výhled na téměř vylidněné náměstí, to je nádhera.

„Jak dlouho tu bude tak levné pivo?“ ptám se číšníka v restauraci kousek od ústí do Celetné ulice. „Myslím, že do konce měsíce minimálně. Do té doby, dokud neotevřou hranice. Jakmile začnou jezdit turisti, tak... Přizpůsobíme se,“ odpovídá mi číšník.



Velmi kulantně tak říká, že pak prostě zdraží. Nicméně nyní drží nejen ceny piva, ale i jídel nebývale nízko. Třeba slepičí polévka stála podle starého lístku, který má restaurace na webu, 129 korun. Nyní jsme si ji dali za 49 korun, tedy o více než 60 procent levněji. Smažené sýry už také nestojí téměř 300 korun, ale o polovinu méně.

V restauraci u Týnského chrámu dřív lákali na špagety aglio olio za 220 korun, v těchto dnech je nabízejí za 95 korun. Hovězí guláš zlevnili z 290 na 130 korun. „My jsme měli takhle nízké ceny vždycky,“ říká nejdřív číšník. Pak ovšem přizná, že vtipkuje.



V tu chvíli sedí venku jen dva lidé, protější podnik má úplně prázdno. „Přitom oni vždycky mívali narváno. Teď ale chodí na zahrádky jen lidé, co tu mají obchody,“ smutní číšník, že je Praha bez turistů a oni přicházejí o výdělky.

Na zahrádce pod orlojem si pak objednávám quesadillu. Vyjde mě na 180 korun, v původním menu ji měli za 340. Sice se na hodinách blíží celá, ale před orlojem se nikdo neshlukuje, a já tak mám ze svého místa krásný výhled přímo na okénka, kde chodí apoštolové. Mohu jen doporučit, protože za pár týdnů, až se metropole začne plnit, už to podle mě nezažijete.

„Vy jste taky teď zlevňovali, že?“ ptám se potom číšníka při placení. „No jasně, asi pětinásobně,“ odvětí a směje se. S pětinásobkem to sice přehnal, ale dává tím najevo, že za takové ceny se tu dlouho nejedlo a nepilo. A potvrzuje, že je to kvůli Čechům, aby si mohli jídlo a pití dovolit.

„Takové ceny jsem tady viděl naposled před 15 lety. Snad už otevřou hranice. Ale bude to ještě trvat, než se to vrátí do normálu,“ uzavírá.