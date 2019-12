Veterináři začali kontrolovat prodejce kaprů, prohřešků je stále méně

Pracovníci Státní veterinární správy (SVS) u prodejců na ulici hodnotí stav ryb před i po usmrcení nebo třeba přeplněnost kádí.

„Na tisíc litrů vody je možné umístit tisíc kilogramů živé ryby. Proto se někdy může zdát, že jich je tam příliš, ale není to běžný chov, je to jen stadium finálního prodeje,“ řekl iDNES.cz Martin Jánošík z odboru veterinární hygieny Městské veterinární správy v Praze.

Pokud by byly kádě skutečně přeplněné nebo by ryby dostávaly malý přísun kyslíku, tak by takzvaně troubily nad hladinu. To v řeči rybářů znamená, že se rybám nedostává kyslíku ve vodě, a proto se snaží nabrat kyslík také ze vzduchu.

Každoročně SVS kontroluje okolo 30 procent prodejců, minulý rok tak veterináři prošli asi tisíc stánků. Alespoň jedno porušení pravidel objevili ve třech procentech případů. Prodejci většinou neměli dokumenty nebo nedodržovali hygienické podmínky.

„Největší problém byl v Jihomoravském kraji, kde jeden prodejce na několika místech prováděl usmrcování ryb v rozporu s legislativou, dával prsty za skřele a prováděl usmrcování na neomyvatelné podložce,“ uvedl Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS.

V celém Česku mají veterináři letos nahlášeno 2 587 prodejních míst, to je o 200 více než loni. V hlavním městě se počet stánků v posledních letech snižuje, letos je jich nahlášeno 230.

„Z dlouhodobého hlediska je dnes závažných prohřešků méně než v minulosti. Podle našeho názoru na to má vliv zejména osvěta, ale také důsledný veterinární dozor, který se zaměřuje především na problémové prodejce z předchozích let,“ dodal Semerád.