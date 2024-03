Praha v červnu pošle koně Převalského do Kazachstánu, mají obnovit tamní populaci

11:06, aktualizováno 12:10

Zoo Praha pošle letos v červnu v rámci širší mezinárodní spolupráce několik koní Převalského do Kazachstánu, kde mají přispět k návratu zvířat do přírody. Transportů bude následovat ještě několik. Pražská zoo již v minulosti poslala desítky koní do západní části Mongolska, které je stejně jako Kazachstán původní domovinou těchto zvířat. Kůň Převalského je posledním žijícím divokým druhem koně.