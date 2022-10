Starosta obce na Mělnicku musí zůstat, i když nekandidoval, obyvatelé zuří

Sál hasičské zbrojnice plný občanů sledujících zastupitelstvo v Želízích na Mělnicku už roky nepamatují. Naštvaní lidé si na ustavující zastupitelstvo přišli vyslechnout, co bude s obcí poté, co zde po komunálních volbách nastala zcela unikátní situace.

Zastupitelé se v pátek večer sešli jen proto, aby složili povinný slib, nového starostu a místostarostu ale zvolit nemohli. Jako jediní v České republice. V čele úřadu totiž zůstane i nadále dosavadní starosta Milan Zajíček, paradoxně přesto, že ve volbách vůbec nekandidoval. Pokračovat ve funkcích budou i místostarostové Jana Brandelová a Zdeněk Vošlajer.

Ačkoli se v Želízích na konci září uskutečnily řádné komunální volby, nově zvolení zastupitelé nového starostu vybrat nemohou. Před volbami bylo v obci se sedmičlenným zastupitelstvem podáno jen šest jednočlenných kandidátek. Dva z kandidátů, Radek Jelínek a dosavadní místostarostka Jana Brandelová, si navíc v týdnu před volbami kandidaturu rozmysleli a odstoupili.

Nové volby v lednu

V obci tak lidé zvolili jen čtyři zastupitele a zastupitelstvo je ze zákona „nefunkční“. Zmínění čtyři zastupitelé mohou sice zasedat, ale nemohou schvalovat nové investiční akce a nemohou ani zvolit nové vedení obce.

Co říká legislativa Jak vyplývá ze zákona o obcích, poklesne-li počet členů zastupitelstva obce o více než polovinu, popřípadě pod pět a zastupitelstvo obce nemůže být doplněno z náhradníků, nemůže rozhodovat o zásadních záležitostech obce, investicích apod., s výjimkou přijímání rozpočtových opatření a stanovení pravidel rozpočtového provizoria. Pouze čtyřčlenné zastupitelstvo nemůže volit nového starostu a místostarostu. „To má v praxi za důsledek, že v čele obce zůstanou i nadále dosavadní starosta s místostarostou z volebního období 2018 –2022, neboť ti jsou dle zákona o obcích povinni vykonávat tyto své pravomoci až do zvolení nového starosty či místostarosty,“ vysvětlila MF DNES mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá. „Na tuto povinnost přitom nemá žádný vliv to, že tyto osoby nezískaly ve volbách mandát,“ upozorňuje Malá. I v tomto čtyřčlenném složení tedy zastupitelstvo nadále zůstává nejvyšším orgánem obce, konají se jeho zasedání a je možné přijímat usnesení, byť rozhodovací pravomoc je omezená. Státem stanovený správce obce nastupuje pouze v případě, že rezignují nebo nekandidují žádní zastupitelé.

„Z toho důvodu budu jako starosta pokračovat do náhradních voleb,“ doplnil Zajíček. Je to stejné jako po klasických volbách, kdy původní starosta a místostarostové musí vést obec až do řádného ustavujícího zastupitelstva, nadále i pobírají plat.

„Nové volby do zastupitelstva obce již byly vyhlášeny na 7. ledna 2023,“ sdělila MF DNES mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá. Obyvatelé, kteří se v pátek na ustavujícím jednání sešli, hlasitě kritizovali oba kandidáty, kteří před volbami odstoupili a dostali obec do zcela unikátní situace. „Bylo to z osobních důvodů a ty rozebírat nebudu,“ reagovala včera místostarostka Brandelová.

Kritika veřejnosti

„Omlouvám se lidem, co přišli k volbám zbytečně. Znovu kandidovat nebudu,“ dodala Brandelová. Druhý kandidát, Radek Jelínek, uvedl, že jeho odstoupení těsně před volbami bylo reakcí na zjištění, že v Želízích bylo podáno jen šest jednočlenných kandidátek do sedmičlenného zastupitelstva. Tím by podle něho v novém zastupitelstvu vznikla patová situace dvou táborů po třech mandátech.

„Nechci říci, že bychom se nedohodli na ničem, ale bylo by to celé čtyři roky velmi složité. Nejspíš bychom ani nezvolili starostu, stejně by to všechno bylo k ničemu,“ řekl Jelínek, který podle svých slov věří, že náhradní lednové volby budou jedny z nejzajímavějších v historii obce. „Díky tomu vybereme všech sedm zastupitelů a jistě bude z čeho vybírat,“ dodal Jelínek.

Část veřejnosti ale jeho nadšení rozhodně nesdílí. „Odstoupit takto na poslední chvíli mi vůči všem voličům přijde jako svi***na,“ prohlásila jedna z přítomných, obyvatelka Želíz. Chyba je to i podle nově zvoleného zastupitele Miroslava Steinze. „Mohli jsme si alespoň zkusit pracovat v sudém počtu šesti zastupitelů, ale takto mi to od vás přijde jako past na občany,“ řekl. „Budeme rádi, když se nestaneme precedentem pro ostatní, jak poslat obec rychle do nových voleb, když se někomu nehodí konkurenční kandidátky,“ dodal Steinz.