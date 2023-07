Hasiči s cisternou při cestě k požáru bourali, jeden zemřel a tři se zranili

„Ve středu deset minut před jedenáctou hodinou večer obdržel operační důstojník na linku tísňového volání 158 oznámení o nehodě hasičského vozu na Kolínsku,“ informovala na webu mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Cisterna s posádkou profesionálních příslušníků Hasičského záchranného sboru jela k požáru hospodářského stavení do obce Krakovany, na místo ale nedojela. Po cestě řidič s cisternou naplněnou vodou havaroval. Nejprve narazil do semaforu, následně do rodinného domu, kdy se v důsledku nárazu utrhlo pravé přední kolo a cisterna skončila převrácená na boku.

Uvnitř byli uvězněni čtyři hasiči včetně řidiče. Jeden z nich zemřel, další tři jsou zranění. Muže, který podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové utrpěl vážná poranění hrudníku, přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Dva lehce zraněné převezli záchranáři do kolínské nemocnice.

Příčinu havárie nyní budou prověřovat policisté služby kriminální policie a vyšetřování z Územního odboru Kolín.

Soustrast pozůstalým zemřelého hasiče vyjádřil ve čtvrtek ráno ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „O život přišel mladý hasič, bezvadný kluk, táta od malého dítěte, syn skvělých rodičů. Další hasiči byli zraněni a já jim přeju uzdravení bez komplikací. Tohle je bolestná připomínka toho, jak pro nás každý den hasiči i policisté riskují své životy,“ uvedl na Twitteru Rakušan, někdejší starosta Kolína.

„Upřímnou soustrast celé rodině, přátelům, kolegům z HZS STC Kolín,“ přidala se na Twitteru středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře jeli hasiči k požáru rodinného domu a hospodářského objektu v Krakovanech. Kvůli rozsahu požáru a množství zasahujících jednotek byl vyhlášen druhý stupeň poplachu, na místě zasahovalo devět jednotek. „Uvnitř bylo seno a zvířata, evakuován byl jeden člověk ze sousedního domu,“ uvedl Bakalář.

Hasiči požár lokalizovali ve čtvrtek půl hodiny po půlnoci. „Nyní probíhá vyskladňování sena a prolévání, stupeň poplachu už byl snížen na první,“ doplnil mluvčí hasičů dnes kolem 7:30. Předběžná škoda požáru je milion korun, příčina zatím nebyla stanovena.