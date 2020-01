Novotný se s Hřibem domluvili na procházce Prahou i návštěvě zastupitelstva

Pořad Kobereček pirátského primátora Zdeňka Hřiba má představovat osobnosti, které něco dělají pro metropoli.

Zatímco ve čtyrech zveřejněných dílech pozval primátor své hosty do reprezentační a přijímací místnosti magistrátu, tentokrát se talk show vysílá z řeporyjské obřadní síně.

Na úvod debaty nechal pražský primátor Novotného volit ze dvou možností tu, která mu je bližší. Ptal se třeba na dvojici mezinárodní politika versus komunální, oblek versus holý zadek nebo Řeporyje versus zbytek světa.

Dotkli se i vzpomínek na zesnulého senátora Jaroslava Kuberu. „Vzpomínám si, jak jsme se potkali v roce 2014 po komunálních volbách, kdy už to vypadalo, že to Kubera v Teplicích neuhraje. Jenže jemu se to opět povedlo. A mně se líbilo, jak to tehdy komentoval - ‚tak když se mezi sebou neumí na mě domluvit,‘“ uvedl Novotný jednu z nich.

Hřib se Novotného mimo jiné ptal na UFO, které v této městské části způsobuje mizení vraků aut. Chtěl vědět, jestli se povede domluvit s mimozemskými civilizacemi na obdobný zásah i v centru.

Novotný ale tuto otázku přešel s tím, že spíš počítá s pomocí mimozemšťanů při případné obraně proti Rusku.

Hřib s Novotným pak řešili i to, jestli bude chtít být Novotný primátor. „Na to já nemám ty dva roky času, abych si vyběhal podporu,“ zmínil řeporyjský starosta s tím, že by ale rád zažil jednání celopražského zastupitelstva.

„To můžete přijít už teď ve čtvrtek, dostanete poukázku na svačinu a budou možná i noční vigilie, protože máme zase na programu mariánský sloup,“ řekl Hřib.

Zároveň ses Novotným dohodli na procházce centrem Prahy. „Na Václavák půjdeme, a k tomu mám jednu poznámku. Nevracejte tam tramvaje,“ glosoval to Novotný. Na Hřibův dotaz „ a kdo říkal“ odvětil, že „maminka, moje maminka“.

Novotný pak ještě navrhoval, aby se spolu víc na celopražské úrovni bavily magistrátní politici z ODS a pirátů. „Mně přijde, že jsme jako ODS taková úmorná opozice, tak jestli by nebylo lepší spolupracovat s námi,“ zkoušel to řeporyjský starosta. Hřib ovšem odvětil, že současná koalice na magistrátu funguje víc než dobře. „No, to já bych nemohl jednat s Pospíšilem,“ glosoval Novotný.

Lidé z publika se pak ptali obou mužů i na digitalizaci katastru, stěhování nočního klubu z prostoru holešovické tržnice nebo i na to, že se v Praze v létě nedá nikde koupat v přírodě.