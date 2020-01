Oprava tržnice se zasekla. Primátor Hřib zvažuje zrušení tendru na obnovu

Už se zdálo, že je tím hrozící rozpad definitivně zažehnán. Jenže aktuálně se objevuje nový svár mezi TOP 09 a pirátským primátorem Zdeňkem Hřibem. Důvodem má být tentokrát Staroměstská tržnice, lépe řečeno její celková rekonstrukce.



Po několika letech přešlapování na místě zadalo loni hlavní město výběrové řízení na stavební firmu, která opravu provede. A ještě v srpnu radní Prahy pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu / TOP 09) sliboval, že výběr dodavatele zakázky už je téměř u konce a stavební práce začnou ještě v průběhu podzimu.

Obnova ještě nezačala

Jenže to se nestalo a obnova dokonce neodstartovala dodnes. Přitom k tomu v současnosti chybí pouze jediná formalita. „Soutěž už je ukončena a máme vybraného dodavatele. Čekáme jen na schválení radou a hned poté můžeme přistoupit k podpisu smlouvy s vítězem,“ popisuje současný stav ředitel magistrátního odboru hospodaření s majetkem Jan Rak. Podle něj odbor už dříve také vypověděl nájemní smlouvy všem stávajícím nájemcům, je tak připraven takřka okamžitě předat staveniště.

Chybí tedy jediné: aby rada města pouze vzala na vědomí výsledek tendru a oficiálně posvětila výběr firmy. Proto je otázkou, proč tento bod stále nebyl zařazen na některé jednání rady.

Hřib: výběrové řízení má nedostatky

Chabr odmítá, že by další průtahy zavinil on. „Tisk je stále v připomínkovém kolečku u pana primátora. Pořád čekáme, jestli s tím bude ztotožněn,“ podivuje se Chabr nad tím, že věc, která jindy bývá spíše formalitou, se nyní na delší dobu zasekla u Hřiba v kanceláři. Podle radního z TOP 09 je dokument připraven ke schválení už dva měsíce, i on je tak přesvědčen, že rekonstrukce mohla už dávno začít.

Primátor Zdeněk Hřib ale MF DNES řekl, že má pádné důvody, proč se pod zakázku dosud nepodepsal. „Shledali jsme závažné procesní nedostatky ve výběrovém řízení. Navíc nabídková cena byla skoro o třetinu vyšší než původní odhadovaná částka,“ je přesvědčen.

Proto vážně uvažuje o tom, že by celý tendr nechal zrušit a následně by byl vyhlášen znovu. „Ještě o tom budeme jednat v rámci dohodovacího řízení. V každém případě v průběhu soutěže došlo k zásadním problémům,“ myslí si. Takový krok by ale znamenal další poměrně výrazné zdržení plánované rekonstrukce. Jak velké by bylo, se ale zatím nedá odhadovat.

Původní předpokládaná cena zakázky na kompletní opravu chátrající Staroměstské tržnice byla zhruba 300 milionů korun. Radní Chabr ale později přiznal, že se výsledná cena pravděpodobně vyšplhá ještě o sto milionů výše.

Několikaletý proces

Otázka obnovy historické stavby, která stojí na dohled Václavského náměstí v ulici 28. října, se přitom táhne několik let. Už v červnu roku 2016 ještě minulé zastupitelstvo rozhodlo, že se tržnici vrátí její původní podoba z konce 19. století a především i její funkce.

Supermarket a menší obchody by tak nahradilo tržiště s nabídkou čerstvých potravin, jako je ovoce, zelenina, pečivo, sýry či maso. Jenže dalších několik let následně město složitě řešilo, jakou formou bude prostor v budoucnu provozovat.

Teprve loni pak vyhlásilo výběrové řízení na stavební firmu, která opravu provede. Mimo to ale magistrát musí ještě vysoutěžit i budoucího provozovatele. „Až budeme vědět, že rekonstrukce skutečně začíná, v ten okamžik můžeme vybírat i nového nájemce,“ doplňuje Chabr. Pokud rada schválí podmínky této druhé soutěže, úředníci ji uskuteční v řádu dvou měsíců.

Tržnice v centru

Už teď je ale jasné, že se o provoz tržnice stojící na lukrativním místě v samotném centru Prahy budou ucházet renomovaní zájemci z oboru, z nichž mnozí už dnes v metropoli fungují. Mezi takové je možné zařadit i tým kolem pražského kavárníka Ondřeje Kobzy.

Magistrát registruje také nabídky od velkých zahraničních skupin, jež provozují obdobné tržnice v Madridu či Londýně. Vítěz výběrového řízení by mohl získat od města smlouvu minimálně na pět let s opcí na dalších pět let.