Kritici starosty Prahy 1 Čižinského se spojili, podepsali koaliční smlouvu

Koaliční smlouvu po 14. hodině podepsali Eva Špačková za ODS, Petr Hejma za spolek My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů), Karel Grabein za ANO a Jan Votoček za TOP 09.



V pětadvacetičlenném zastupitelstvu koalice získá většinu s třinácti hlasy, o jeden nedávno přišla.

Uskupení My, co tady žijeme v komunálních volbách získalo čtyři mandáty, ale poté, co tři členové v prosinci vypověděli koaliční smlouvu, Martin Kotas z klubu vystoupil.

Odstoupení od koalice spolek odůvodnil manažerským selháním Čižinského a názorovými neshodami. „Je to vidět, že se na rychlo setkali, nebyli sehraní, neměli zkušenosti a bohužel jsme zjistili, že někteří ani v Praze 1 nebydlí,“ uvedl dosavadní první místostarosta Petr Hejma (STAN).



Členové nové koalice se shodli na tom, že městskou část by místo Pavla Čižinského (Piráti) měl vést právě Petr Hejma (STAN), který městskou část už v minulosti vedl.