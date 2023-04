Referendum o zákazu hazardu v Kladně jde opět k soudu, rozhodne o termínu

Hazard na houpačce O povolení, omezení nebo zrušení hazardu se v Kladně diskutuje řadu let v závislosti na tom, která politická garnitura stojí v čele města. 2009 Kladno vydalo vyhlášku definující místa, kde jsou herny povolené.

2010 Město jako první v kraji schválilo vyhlášku omezující počet heren a reklam na ně.

2011 Kladno si nechalo zpracovat studii o hazardu ve městě.

2014 Koalice ODS a ČSSD schválila vyhlášku zakazující od roku 2015 provoz heren ve městě.

2015 Nové vedení Kladna, koalice Volba pro Kladno, ANO a KSČM, vyhlášku o zákazu hazardu zrušilo.

2016 Nová vyhláška zredukovala počet heren ze 118 na 35.

2018 Koaliční strany, ODS, SPD, ANO a hnutí Kladeňáci, schválily novou vyhlášku zakazující provozování hazardu do dvou let.

2020 Koalice Volba pro Kladno, ANO a KSČM zrušila i tuto vyhlášku o zákazu heren.

Koalice Volba pro Kladno, ANO a KSČM zrušila i tuto vyhlášku o zákazu heren. 2023 V lednu se uskutečnilo neplatné místní referendum o zákazu hazardu. Opakovat se bude v sobotu 15. dubna.