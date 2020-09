Kladenští zastupitelé odvolali primátora Jiránka a zvolili staronového Volfa

Volbě pro Kladno (VPK) se podařilo na svou stranu získat podporu dvou dosavadních koaličních zastupitelů, Petry Melčové a radního pro sport a cestovní ruch Jiřího Chvojky (zvoleni za ANO). To stačilo. Dan Jiránek už není primátorem. Ve funkci ho vystřídal šéf VPK Milan Volf, který tuto pozici zastával v minulém volebním období.

Novými náměstky se stali Přemysl Mužík (VPK) a právě Melčová a Chvojka, který působí také jako jednatel městské společnosti Sportovní areály města Kladna. Radními jsou od včerejšího dne Ondřej Rys, David Homér, Marcela Malcová a Jiří Klesnil (VPK) a Vladimír Moucha (KSČM). „Sestava“ se tak podle Milana Volfa vrátila do podoby předchozího vedení města.

Posvítí si na divadlo

„Nejedná se o žádný převrat nebo revoluci. Důvodem, proč jsme navrhli odvolání vedení města, byl fakt, že jsme to byli my, kteří vyhráli volby. S dosavadním vedením města navíc panovala velká nespokojenost. Stav jsme vrátili tam, jak v komunálních volbách rozhodli občané. Mrzí nás, že se tak stalo až v polovině volebního období,“ uvedl Milan Volf.

Kladenský primátor a kandidát hnutí Volby pro Kladno Milan Volf v diskusním pořadu Rozstřel. (18. září 2018)

Prvním úkolem, který ho prý čeká, je městské divadlo. Co nejdříve chce z funkce odvolat jeho jednatelku Irenu Žantovskou. Ta z rozhodnutí dosavadní koalice loni nahradila v čele divadla Jana Krafku, který musel ředitelský post opustit kvůli údajnému nehospodárnému vedení instituce. Krafkův odchod se nelíbil hercům a zaměstnancům divadla, kteří vyhlásili stávkovou pohotovost. Někteří dokonce divadlo opustili.

„Ireně Žantovské jsem slíbil, že ji odvolám hned, jak to bude možné, a slib se má dodržet,“ prohlásil Volf, podle kterého by se měl Krafka do čela divadla vrátit.

Odpadlíci se stali náměstky

Petra Melčová svůj včerejší krok zdůvodnila tím, že představy, se kterými vstupovala za ANO do koalice, se nenaplnily. „Z našeho programu se podařilo splnit jen minimum. Jedná se o rozhodnutí, které není unáhlené. Dosavadní koalice nefungovala a zklamala moji důvěru. Účet, který bychom skládali na konci volebního období, bych nemohla obhájit,“ sdělila.

Ani Jiří Chvojka nebyl s prací koalice spokojen. „Narušili ji osobní výpady, absence týmové spolupráce, klíčové projekty v oblasti rozvoje sportu a podpory mládeže nebyly radou podpořeny,“ prohlásil.

Dnes už bývalý primátor Dan Jiránek řekl, že návrh na změnu ve vedení města ho spíše překvapil. Přiznal, že ne ve všech otázkách panovala v dosavadní koalici (ODS, ANO, SPD a Kladeňáci) shoda. „Petra Melčová a Jiří Chvojka patrně dostali zajímavější nabídku od nového vedení města na posty náměstků,“ uvedl s tím, že se opět chystá na práci v opozici. Profesně se vrátí na post zástupce výkonného ředitele Svazu měst a obcí České republiky.

Na zasedání na post zastupitele rezignoval jeho kolega z hnutí Kladeňáci Lukáš Krinke. O jeho nástupci není zatím rozhodnuto. Prvním náhradníkem je jednatel firmy s nábytkem Petr Melichar.Naopak odvolaného náměstka primátora Tomáše Kutila (Kladeňáci) hlasování nepřekvapilo.

„Myslím, že to byla otázka času. V koalici byly určité osobní spory, ale ne neřešitelné. Problémy byly například v oblasti sportu, kdy rozpočet města neumožňoval dále navyšovat výdaje na sportoviště,“ uvedl jeden z možných důvodů Kutil, jež by rád z postu opozičního zastupitele působil v kontrolním výboru města.

Z opozice na magistrát

Komunální volby v Kladně vyhrála v roce 2018 Volba pro Kladno. V povolebním jednání se ale v největším středočeském městě vytvořila koalice ODS, ANO, SPD a Kladeňáci, vítězná VPK a KSČM se ocitly na dva roky v opozici.

Volf byl v minulosti členem ODS, v roce 2004 rezignoval na funkci kladenského primátora kvůli podezření z nezákonného dotování kladenského hokeje a nákupu luxusního služebního vozu bez výběrového řízení. Obžaloby ze zneužití pravomoci veřejného činitele byl definitivně zproštěn v roce 2009. V minulém volebním období opět zastával funkci primátora, tentokrát už za VPK.