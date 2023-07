Obytných vozů ve středočeských kempech přibývá, ale jejich půjčovny krachují

Podle údajů Asociace kempování a karavaningu ČR roste počet registrovaných obytných vozů a přívěsů v tuzemsku každoročně zhruba o tři tisíce. Loni už jich bylo evidováno 56 460. Data pro letošek zatím nejsou k dispozici.

Zatímco provozovatelé středočeských kempů investují další peníze do rozšiřování služeb pro cestovatele v takzvaných obytňácích, majitelé půjčoven těchto aut, kterých je v kraji několik desítek, hodnotí letošní sezonu jako nejhorší za poslední roky. Dokonce zvažují, že s podnikáním skončí.

„Cestování obytným vozem nepatří mezi levné dovolené. Někteří lidé si pořídili vlastní automobily a služeb půjčoven přestali využívat. Naopak je sami půjčují. Vznikla tak obrovská konkurence. Ještě se mi nestalo, abych měl vozy při teplotách kolem 30 stupňů Celsia zaparkované doma. A teď ano,“ vyjmenovává důvody Michal Benda, majitel půjčovny z Hostouně na Kladensku.

Potvrzuje to také Zbyněk Šebl, autorizovaný dealer obytných vozů a majitel půjčovny z Říčan. „Zájem je menší. Autorizované půjčovny nemohou cenami konkurovat soukromým vlastníkům, kteří obytné vozy půjčují s mnohem nižšími náklady. Uvažuji, že v tomto oboru už dál podnikat nechci,“ prohlašuje.

Dvě tři noci a hurá dál

Provozovatelé středočeských kempů a rekreačních areálů si však nestěžují. Například obec Milešov provozuje na březích Orlické přehrady tři známé kempy – Trhovky, Popelíky a Bor. Velkému zájmu karavanistů je podle starosty Jiřího Vokrouhlíka nutné se přizpůsobit.

„Nyní budujeme 36 nových míst pro přívěsy a obytná auta v kempu Trhovky, s přípojkami elektrické energie, vody a odpadů. Všechna od sebe budou oddělena živými ploty. Součástí stavby je i nová příjezdová komunikace. Jedná se o investici za 4,8 milionu korun bez DPH. Polovinu nákladů obec hradí ze svého rozpočtu, zbytek tvoří dotace ministerstva pro místní rozvoj,“ řekl MF DNES starosta.

Místa budou v Trhovkách dokončena na podzim, v nabídce kempu se tak objeví až pro příští sezonu.

„Skladba turistů hledajících ubytování v našich kempech se postupně mění. Ubývá stanařů, a to i těch, kteří tu měli stany postavené celé léto. Častěji přijíždějí právě karavany a obytné vozy. Trend prožít dovolenou mobilně a vidět toho co nejvíce, však znamená také ubytování na kratší dobu. Po dvou třech nocích pokračují tito turisté dál,“ konstatuje starosta.

Má to své pro i proti

Podobně to vidí i Jiří Kvasnička, majitel hotelu Atlantida a provozovatel kempu na Živohošti u Slapské přehrady.

„U hotelu jsme vybudovali zatím osm stání. Přestože je moc nepropagujeme, zájem je velký, zejména o víkendech. Svědčí to o tom, že kapacity ubytovacích zařízení v okolí jsou v tomto směru vyčerpané. Přijíždějí hlavně předem objednaní tuzemští majitelé obytných vozů, někdy zbloudilí cizinci,“ uvedl Kvasnička. Do budoucna zde zvažují rozšířit počet stání pro přívěsy o další přibližně tři desítky. Přípravné práce by mohly začít už v příštím roce.

Také on registruje v kempech na Slapech méně lidí, kteří jezdí jen pod stan. „Postupně mizí generace těch, která tento typ často i dlouhodobého ubytování preferovala. Místo koupání a pobytu u přehrady nyní turisté upřednostňují spíše cesty za přírodními památkami a zajímavostmi. To vyžaduje mobilitu, a proto roste zájem o obytné vozy a karavany,“ poznamenal Kvasnička.

Osobní zkušenost s cestováním obytným vozem i přívěsem má Miroslav Porš z Buštěhradu. Vždy využil nabídek půjčoven.

„Obytný vůz je dražší, ale nabízí také vyšší kvalitu a luxus. Karavan je výrazně levnější, zase je mnohdy problém s manipulací a parkováním. V poměru cena / výkon ale preferuji přívěs. Určitě v něm další dovolené plánuji. Karavanisté jsou zvláštní komunitou. Baví mě, že si v kempech často navzájem pomáhají a komunikují spolu,“ popisuje své zkušenosti.