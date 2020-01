Strašidlo v Novém Strašecí. Keltskou hlavu na křižovatce lidé nechtějí

Spor o keltskou hlavu na okružní křižovatce ● Loni na jaře se radní Nového Strašecí začali zabývat ideou umístit do středu kruhového objezdu umělecké dílo. ● V červnu zastupitelé na návrh opozice rozhodli vyhlásit výtvarnou soutěž a vyhradili si právo rozhodnout o výsledné podobě. ● Do soutěže byl přihlášen jen jediný návrh, a to zvětšená plastika keltské hlavy nalezené u Mšeckých Žehrovic. V září pak zastupitelé záměr otáčející se hlavy zamítli. ● Na prosincovém jednání se otázkou zabývali znovu poté, co těžební společnost České lupkové závody, která působí v sousedství města, projevila zájem se na financování sochy z geopolymeru podílet. Firma je největším producentem tohoto materiálu na světě. Zastupitelé potom záměr vytvořit umělecké dílo keltské hlavy i přes nesouhlas opozice podpořili. ● Opoziční uskupení Společně pro Nové Strašecí a Pecínov chce v únoru vývoj zvrátit. Navrhne změnu usnesení a jednání o budoucí podobě kruhové křižovatky ve spolupráci s odbornou veřejností.