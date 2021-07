Restaurátor odstranil graffiti z Karlova mostu, plánuje se generální čištění

Když restaurátor dokončil práci na mostě, uskutečnila se kontrolní prohlídka, na kterou přišel také zástupce Národního památkového ústavu.

„Zúčastnění se poté dohodli, že restaurátor ještě provede dočištění zasažených míst. Sprejer totiž použil agresivní barvy, které kámen zasáhly do hloubky. Dočištění bude provedeno v rámci celkového čištění zábradlí,“ informoval mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.



Technická správa komunikací už připravila dokumentaci, na jejímž základě bude provedeno generální čištění celého zábradlí a odstranění mechů, biologického napadení a starších graffiti.

„Veškeré práce na odstranění graffiti na mostě musí provádět restaurátor s licencí na obnovu kamenných prvků. Památkáři v žádném případě nesouhlasí s tím, aby graffiti na mostě bylo odstraněno metodou, která je pro kámen dlouhodobě destruktivní a narušila by krustu kamene,“ podotkl Hofman.

Památkově chráněný Karlův most se stává terčem vandalů často. V létě roku 2019 posprejovali jeden z pilířů mostu dva němečtí turisté. Restaurátoři ho začali odstraňovat 27. července a plánovali, že práce budou trvat do půlky srpna. Podle smlouvy za to měli dostat 40 tisíc korun.

V noci na 28. července ale graffiti neočekávaně zmizelo. K odstranění se následně přihlásil Miroslav Černý. Uvedl, že nápis odstranil během asi dvou hodin vysokotlakým proudem páry. Laboratorní výsledky ukázaly, že zdivo mostu nebylo nečekanou akcí poškozeno.

Poslední dva případy se staly letos v červenci. Na začátku měsíce se objevily modré nápisy na pravé straně zábradlí směrem k Pražskému hradu asi od poloviny mostu. Policii se krátce poté přihlásil mladík, který se poznal na videu.

Další nápis se na mostě objevil 18. července. Vandal ho nasprejoval u sochy Jana Křtitele, čmáranice byla velká zhruba 30 centimetrů. Po pachateli policie pátrá.