Karanténa ztížila neslyšícím spojení s úřady, někde pomohly technologie

Radnice v Praze se službami pro neslyšící Praha 2: poskytuje přepis Face to Face, telefonický hovor s přepisem a tlumočení.

Praha 3: poskytuje telefonický hovor s přepisem.

Praha 6: poskytuje přepis Face to Face a tlumočení.

Praha 11: poskytuje telefonický hovor s přepisem.

Praha 12: poskytuje přepis Face to Face, telefonický hovor s přepisem a tlumočení.

Praha 20: poskytuje telefonický hovor s přepisem.

Zdroj: Transkript online