Mezinárodní gang kapsářek? Přísahám, že jsme kradly jen ve dvou, tvrdí žena

Tři Chorvatky, jedna Italka a jedna občanka Bosny a Hercegoviny – ve věku od 21 do 33 let. Podle obžaloby jsou dvě z nich povoláním uklízečky, tři zbývající nezaměstnané.

Tato pětice žen letos v únoru ve vzájemné kooperaci okradla na hlavním nádraží nejprve thajskou diplomatku, pak šestasedmdesátiletého seniora a do třetice se pokusila ukrást peněženku třicetiletému muži. Tak to alespoň tvrdí obžaloba s tím, že při posledním pokusu o krádež ženy dopadla policie.

Některé z cizinek měly na nádraží krást už loni v prosinci či letos v lednu, ale to jen ve dvou, respektive i ve třech – kriminalistům se však v tomto případě povedlo z trojice údajných pachatelek zpětně ztotožnit jen jedinou.

Obžalované ženy ve středu před soudem přiznaly, že přijely do Prahy krást. Nesouhlasí však s tím, že jednaly jako předem smluvený gang.

Pokud by jim soud prokázal, že obíraly cestující jako organizovaná skupina a navíc s peněženkami kradly i platební karty, hrozilo by pětici cizinek vedle krádeže za přísněji posuzované neoprávněné opatření platebního prostředku (cizí platební karty) od pěti do deseti let vězení.

Roky vězení za krádež? divila se žena

Toto zjištění působilo na některé obžalované jako studená sprcha. „Ano, kradla jsem, jsem tím vinna, je mi to líto a už to neudělám. Ale nikoho jsem nezabila a vy mi chcete dát několik let vězení? Mám malé dítě, které se narodilo před třemi měsíci (tady v české vazbě, kde je žena už půl roku - pozn. red.),“ protestovala jednatřicetiletá Sara Čizmič z Bosny a Hercegoviny.

Ve vazbě nedávno porodila i nejmladší z žen, jednadvacetiletá Italka Ramiza Hamidovič. Dítě jí údajně po porodu úřady odebraly, na což si stěžovala i před soudem. Pracovník ambasády předal v úvodu hlavního líčení ženě fotografii dcerky, což ji rozplakalo.

Její obhájce usiloval o uzavření dohody o vině a trestu se státní zástupkyní. Když však klientka v následném vyjádření před soudem odmítla, že byla členkou organizované skupiny kapsářek, reagoval předseda senátu Lukáš Slavík slovy, že v takovém případě není dohoda možná. Jednou z podmínek je totiž souhlas pachatele s tím, co obžaloba uvádí.

Státní zástupkyně Taťána Prici v ní popisuje, jak měly ženy krádeže provádět. Tipovaly si především mezinárodní vlaky. Pak využívaly zmatku a tlačenice na eskalátorech či při nastupování do vagónu, na oběť se natlačily a snažily se co nejrychleji zmocnit peněženky.

Používaly přitom i takzvané šátro, tedy tašku nebo šátek přehozený tak, aby nenechavá ruka zůstala „při akci“ skrytá. Krást měla jedna, další jí údajně dělaly křoví, případně se tlačily na vytipovaného cestujícího nebo zpovzdálí pozorovaly, jestli je někdo nesleduje.

Půjdu i na detektor lži, tvrdí další

Okradení lidé přišli podle spisu nejen o peníze – jedna z poškozených dokonce o zhruba 20 tisíc korun, které měla v peněžence v hotovosti, ale také o osobní doklady či už zmíněné platební karty.

„Nechodím krást v pěti lidech, měla bych strach. Jdeme jen ve dvou, s Valentinou. Mohu přísahat na bibli, že chodíme krást ve dvou. Kladou mi za vinu, že kradu platební karty, není to pravda. Kradu peněženky a peníze. Peněženku nechám ve vlaku. Nikdy jsem neukradla kreditní nebo platební karty. Ani jsem na to nepomyslela,“ hájila se osmadvacetiletá Chorvatka Zejna Hrustič.

Spolupráci všech pěti kapsářek mají dokazovat videozáznamy pořízené na nádraží. Ženy ale tvrdí, že když na sebe mávaly, tak jen proto, aby si naznačily: „Tohle je náš pokus, nelezte nám do zelí“. Když se spolu bavily, byla údajně tématem rozhovoru bolavá noha jedné z nich.

„Přiznávám, že jsem sem se Zejnou přijela, abych kradla. Ale s těmi dalšími třemi nemám nic společného. Kradu spoustu let a nejsem tak hloupá, abych byla v organizované skupině. Jestli je to třeba, půjdu na detektor lži,“ rozčilovala se další Chorvatka Valentina Hamidovič.

Tu předloni odsoudil německý soud za krádeže v Berlíně, což jí může nyní přitížit. Poslední z pětice, její dvaadvacetiletá krajanka Suada Čizmič, je za krádeže v Amsterdamu v podmínce do prosince 2025. I to by mohlo mít vliv na výši případného trestu, pokud by ho po provedeném dokazování pražský soud ukládal.

Pět obžalovaných Sara Čizmič (31 let, Bosna a Hercegovina) –⁠ obžalovaná za šest případů kapesních krádeží, tři z nich měla spáchat v organizované skupině Suada Čizmič (22 let, Chorvatsko) - obžalovaná ve třech případech kapesních krádeží provedených organizovanou skupinou Zejna Hrustič (28 let, Chorvatsko) – obžalovaná v pěti případech kapesních krádeží, z toho ve třech jako členka organizované skupiny Ramiza Hamidovič (21 let, Itálie) – obžalovaná za tři kapesní krádeže, které měla v Praze provést v rámci organizované skupiny Valentina Hamidovič (33 let, Chorvatsko) –⁠ rovněž stíhaná za tři případy kapesních krádeží v organizované skupině