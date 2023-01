Na 10 měsíců se zavírá stanice metra Jiřího z Poděbrad, opravy čekají i náměstí

Rekonstrukce probíhají na stanici Jiřího z Poděbrad už od loňského září. V nynější etapě rekonstrukce je třeba vyměnit stávající eskalátory za nové, moderní a energeticky úspornější, dále se musí zprovoznit výtahy. Vlaky budou po dobu oprav stanicí pouze projíždět.

Po dokončení prací by měla být stanice bezbariérová a plně přístupná pro vozíčkáře i dětské kočárky. Vzhledem k tomu, že má Jiřího z Poděbrad pouze jeden výstup, musí stanici Pražský dopravní podnik (DPP) uzavřít včetně vestibulu a podchodů.

„Potvrzujeme, že stavba běží dle harmonogramu. Přibližně do konce října bude stanice uzavřena, následně už navážou práce za plného provozu,“ sdělila pro iDNES.cz mluvčí DPP Aneta Řehková.

DPP radí, aby cestující využili tramvajové linky číslo 11 a 13, které zajišťují spojení ke stanicím metra Flora i Muzeum na lince A a ke stanici I. P. Pavlova na lince C. Ke stanici Náměstí Míru a I. P. Pavlova se cestující dostanou zároveň i tramvajovými linkami 10 a 16 ze zastávky Vinohradská vodárna v Korunní ulici.

Ražby na stavbě výtahů do metra na náměstí Jiřího z Poděbrad jdou do finále. (prosinec 2022)

Během prací ve stanici DPP uzavře chodníky v přilehlé části Vinohradské a Slavíkovy ulice, které budou součástí staveniště. Přibližně o 50 metrů se pak posune zastávka autobusové linky 101 ve Slavíkově.

Omezení čekají i řidiče aut.

„V první etapě do 31. května 2023 bude ve Slavíkově i Vinohradské ulici ve směru do centra kolem výstupů z vestibulu zabrán jeden jízdní pruh. Obě ulice nicméně po celou dobu stavby zůstanou pro automobily průjezdné. Ve Vinohradské ulici se bude jezdit po tramvajové trati, ve Slavíkově pak bude stavbu nutné objíždět pruhem v protisměru podle dopravního značení. Ve druhé etapě od 1. června 2023 až do konce výluky bude zábor ve Vinohradské ulici zmenšen, automobily budou ve směru do centra jezdit opět ve svém pruhu mimo tramvajovou trať,“ uvedla DPP na webových stránkách.

Fontána nakonec zůstane

Úpravy náměstí Jiřího z Poděbrad se připravují už přes 20 let, konečně by měly začít v říjnu až prosinci letošního roku. Oprava čeká tramvajové zastávky a náměstí má získat novou podobu.

Vizualizace nové podoby náměstí Jiřího z Poděbrad.

„O přestavbě se poprvé začalo mluvit před dvaceti lety, kdy vznikly první plány. Tehdy se ale setkaly s velkým odporem veřejnosti, a než se na nich našla shoda, zastaraly. Emoce panovaly hlavně kolem dláždění a fontány,“ řekl starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09).

Právě o fontánu se vedlo při vytváření nového návrhu mnoho diskusí. „Hodně lidem se k ní pojí emocionální vzpomínky, takže se vedly debaty, jestli tam má zůstat. Nakonec se domluvilo, že tam zůstane, ale bude posunuta o dvacet metrů,“ dodává Vronský.

Kromě rekonstrukce podzemí čeká Jiřák i celková revitalizace náměstí. Vysázíme tady na 150 nových stromů, místo asfaltu položíme dlažbu a vytvoříme zavlažovací systém využívající dešťovou vodu.

Podle něj současný projekt vznikal v součinnosti s veřejností. Lidé tak měli před jeho schválením možnost se k nové podobě vyjádřit. Nejčastěji připomínky vedly právě k fontáně či k zeleni.

„Zahájení prací předpokládáme ve čtvrtém kvartálu letošního roku, přesné datum se však bude odvíjet od veřejné zakázky na výběr zhotovitele,“ sdělil serveru iDNES.cz mluvčí magistrátu Vít Hofman.

„Celá stavba by měla trvat asi 33 měsíců. Nejprve proběhnou úpravy ulice Lucemburská, poté se dostane na řadu západní část náměstí, následně severovýchodní a nakonec i jihovýchodní,“ dodal mluvčí.

Novou podobu náměstí Jiřího z Poděbrad navrhlo studio MCA atelier, financování schválila Rada hlavního města Prahy v srpnu 2022. Podle předpokladů má mít zakázka hodnotu asi 309 milionů bez DPH.